VODITELJKA PROLAZI KROZ PAKAO U KUĆI I NA POSLU: Dođe mi da ČUPAM KOSU, a onda mi još i on...

Nataša Pavlović priznaje da je u poslednjih nekoliko meseci prošla kroz stresan period prouzrokovan rođenjem bebe, selidbe i polaskom u školu svog starijeg sina.

"U isto vreme radim domaći sa starijim sinom, neće da piše, držim bebu, hranim je, neće da jede. Tada mi dođe da čupam kosu, na šta me stariji sin pita: „Šta ti je, mama?”. I šta da mu kažem: „Pa šta šta mi je, nijedan neće da sluša?” Na te reči on smireno odgovara: ”Ma opusti se, kakve to ima veze”. Onda stanem i objasnim mu šta bi se desilo da ga ostavim da ne uradi domaći, a da bebu ne nahranim. Tada shvati da ne postoji rešenje, da se moraju obaveze završavati", rekla je Nataša.

Iako to jeste privrevemeni problem sa kojim se svakodnevno bori, svesna je da uloga majke to sa sobom nosi. Stres joj je izazivao i posao, ali priznaje da na njemu uživa.

"Posao mi je bio stresan na samom početku kada sam tek počela da radim emisiju, dok nisam skroz ušla u fazon i dok sve nije leglo na mesto. Sada više nemam stres. Dok snimam tu mi je negde i telefon, pa krišom bacam oko da vidim da li je neko zvao od ukućana i da li je sve u redu. To je jedini stres da uspem da sve izbalansiram u isto vreme", iskrena je voditeljka.

