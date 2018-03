STAVILA TAČKU NA ČETVOROGODIŠNJU VEZU: Milica Todorović raskinula sa koreografom, a evo i zbog čega!

Jedna od najpopularnijih pevačica Milica Todorović stavila je tačku na četiri godine dugu emotivnu vezu sa koreografom Milošem Paunovićem.

Naime, Milica je raskinula sa Milošem i napustila njegov stan u kojem su živeli zajedno. Trenutno radi na tome da skine suvišne kilograme i na javnu scenu se sa novim singlom vrati u punom sjaju.

"Milica želi da se uda i dobije decu, ali neće nikog da tera na to. Već godinama ona čeka da je Miloš zaprosi, neće sigurno ona njega, pa pretpostavljam da je to jedan od glavnih razloga raskida. Poslednjih meseci videlo se da je nezadovoljna i depresivna, čak se i veoma ugojila, što je nedopustivo u njenom poslu. Milica je trenutno na Novom Beogradu, živi sa sestrom dok se malo ne povrati. Ipak je to stres, njih dvoje su dugo bili zajedno, ali biće ona super. Sad ima vremena i volje da se posveti poslu", kaže dok je pevačica bila nedostupna za komentar.

