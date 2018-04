PROSLAVIO SE KAO FILOZOF, A ŽELI DA OSTARI KAO SELJAK: Dragan Mićanović se seli iz Beograda?

Popularni glumac Dragan Mićanović često odlazi u Loznicu, gde se odmara od gradske vreve. U pitanju je plac gde su njegovi roditelji sagradili kuću, a on sada zajedno sa bratom vodi računa o njoj.

"Mogu sebe da zamislim da živim tamo i možda će se to i desiti kada prođe radni vek. Da je bolja infrastruktura, mogao bi to i sada da bude moj dom, pa da dolazim na predstave, jer to je samo 130 kilometara od Beograda, ali mi treba više od dva sata putovanja."

Trenutno, Dragana publika gleda u "Nemanjićima", gde tumači lik Rastka Nemanjića. Glumac ističe kako su ga reakcije gledalaca iznenadile.

"Nisam očekivao baš takvu reakciju, mada iz svog 30-godišnjeg iskustava sam shvatio da se ljudi baš strasno bave kritikom umetnosti, bilo u pozorištu ili na televiziji. Sada, pošto je moderna tehnologoija dopustila da svako kaže mišljenje o svemu, reakcije su dosta emotivnije, žešće i jače. Znali smo da radimo nešto što će buditi interesovanje pozitivno i negativno, ali ne ovoliko", iskren je on.

Dragan ističe kako svakoj svojoj ulozi pristupa temeljno.

"Imao sam iskustva i do sada radeći raznorazne likove dosta značajne za svetsku književnost i dramaturgiju tako da za svakog glumca kada se prihvati nekog posla, makar je kod mene to slučaj, postoji odgovornost. Bilo da glumim roma, Hamleta ili Rastka... Uvek ću dati sve od sebe u datim okolnostima, to je bio slučaj i sa Svetim Savom."

foto: Dragan Kadić

Pošto je već svaki lik na njega ostavio neki trag, evo kakav je trag uloga Rastka ostavila na njega.

"Kada se udubite u sve to što je on postigao za vreme svog kratkog života na zemlji, vi shvatite problematiku tog vremana i tog lika, ali i ostvarenje koje je on učinio, i onda pokušavate da stvorite u glavi slike kakva bi to ličnost bila. Bio sam prilično smiren za vreme rada na tom liku i spokojan. Moraće da prođe neko vreme pa da shvatim šta mi je ostalo iza tog lika. Mislim da je to neka duhovnost i smirenost, spokoj, a možda je to samo stvar godina", kaže on.

Ipak, Dragan ne zna da li će biti deo glumačke postave i u drugoj sezoni "Nemanjića".

"Ovaj serijal se završava smrću Stefana Prvovenčanog, kada je Sava u zrelim godinama, nakon toga ni on nije poživeo mnogo. Ne znam da li će u nastavku biti još živ", kaže on.

Glumac dalje priznaje šta mu je tokom snimanja bilo najteže.

"Ne sećam se velikih problema, sve je išlo glatko. Sem što sam morao poprilično dugo da provodim na šminkerskoj stolici. Budio sam se u pet ujutru ako je snimanje počinjalo u sedam."

Dragan kaže da njegov posao i nije tako bajan kako to sa strane izgleda, ali da ga svakako ne bi menjao.

"Glumački posao, iako izgleda prijemčljiv, lep, radostan posao i da se mi pred kamerom igramo, to je tačno, ja ga obožavam i ponovo bih isto, ali to jako troši čoveka. Ne samo fizički, već emotivno i mentalno. Troši vas kao ličnost", kaže Mićanović.

Kako godine prolaze kaže - sve je zahtevniji!

"Sada mi je sve bitno kada uzmem scenario u ruke. Razumljivo je to s godinama jer ne možemo više raditi sve što nam ponude. Sada do detalja raščlanim sve i u poslednje vreme mnogo više odbijam nego što prihvatam uloge."

Takođe, kako se trenutno repriziraju "Žene sa Dedinja", publika ponovo izuzetno dobro reaguje na njegov lik.

"Mene je privukao taj plićak od uloge. Taj fićfirić koji ne promišlja ono što će da kaže. Ne izgovara velike misli i prijalo mi je da u tom trenutku svog života igram takav lik. Bilo mi je zabavno", priznaje glumac, čije se replike iz "Lajanja na zvezde", gde je tumačio lik Filozofa, i danas prepričavaju.

"Naša ekipa ga je doživljavala kao eskapizam, da pobegnemo od realnosti. Bilo je ljudi koji su mi govorili - kako ste mogli da ga snimate kao da je sve divno" seća se Dragan, koji je u priči o ulogama bio rečit, ali kada smo ga pitali kakav je privatno, zamislio se:

"Običan sam građanin, nisam nikakav poseban tip. Preispitujem se stalno."

foto: Dado Đilas

(Kurir.rs/Blic.rs/Foto: Dragana Udovičić)

Kurir

Autor: Kurir