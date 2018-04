PRIVATNI ŽIVOT KRIJU OD JAVNOSTI: Sale Tropiko otkrio kako uspeva da sačuva brak sa Jovanom!

Aleksandar Cvetković, frontmen grupe "Tropiko bend" je otvoreno pričao o svom braku sa pevačicom Jovanom Pajić koja mu je ujedno i najveća podrška.

Sada je estradi "sezona razvoda", a nismo imali priliku da vidimo skandale između Jovane i tebe, kako krijete privatni život?

"Mi se nikad nismo eksponirali, niti nam je to cilj i namera, svako može da bude primećen od strane novinara. A to kako smo uspeli da sačuvamo brak - poverenjem i ljubavlju, prvenstveno ljubavlju", rekao je Sale i progovorio koliko mu je podrška žena kada snima nove pesme i da li se njom savetuje.

"Jovana mi znači uvek. To je prva osoba do koje dođe ono što radim. Nekada da pozitivan komentar, nekada ne, ali to je normalna stvar", izjavio je Sale.

