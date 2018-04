DŽEJ OTOVORIO DUŠU: Radije bih umro nego da se odreknem alkohola!

Džej Ramadanovski pod hitno mora da se odrekne alkohola ukoliko želi da živi!



S obzirom na to da je jedva preživeo tešku operaciju srca u oktobru prošle godine, folkeru su doktori zabranili alkohol i cigarete i preporučili mu zdrav način ishrane. Međutim, koliko god se trudio da ispoštuje zabranu i savete svog lekara, pevač ne može da se reši poroka. On svakodnevno pije, ali u manjim količinama nego ranije.

foto: Dragana Udovičić

Ugojio se devet kila



- Tokom oporavka ugojio sam se devet kilograma. Konstantno sam ležao, nisam izlazio iz kuće, a i dosta su lekovi i terapije doprineli gojaznosti. Kako je krenulo lepše vreme, počeo sam više da se krećem i smršao sam tri kilograma. Lakše se osećam. Ponovo sam ušao u studio i sledeće nedelje snimam spot za novu pesmu - kaže Džej i nastavlja:

- Dobro me je krenulo, ne žalim se. E sad, pokušavam da se rešim jednog problema. Ti znaš da ja nikad ne lažem. Imam problem s alkoholom! Doktor mi je zabranio da pijem jer bih mogao da umrem, ipak sam imao tešku operaciju. Vidi, radije ću umreti nego se odreći pića. To je tako. Pa neka umrem ako treba da umrem, šta sad. Trudim se koliko mogu. Moram da se pohvalim da sam izbacio viski, koji najviše volim, i nisam ga okusio oko tri-četiri meseca. Bez obzira na to, ja ne mogu bez alkohola. Dnevno popijem po tri-četiri čašice rakije ili pred ručak popijem dve flašice vina. Uživam u tome, ali ne napijam se. To pijuckam čisto onako iz navike i prija mi, ali se ne napijam kao pre. Daleko bilo! Jednom sam pokušao da ostavim alkohol, kratko je trajalo - priča Džej i dodaje da mu je teško što je postao zavisnik od alkohola.

- Nije mi ni za cigaretu problem koliko za piće. Ceo život sam radio i pio, stvorila se navika koju ne možeš da izbaciš. Ja se toga ne stidim. Ja ne lažem. Uvek sam iskren. I moje ćerke ne vole kad me vide s čašicom, ali znam vrlo dobro šta radim - kaže folker.

foto: Dragana Kandić

Pevač je prošle godine operisao zaliske na srcu na jednoj privatnoj klinici za kardiovaskularne bolesti u Beču.



Operacija na srcu



On je godinama kuburio sa zdravljem, otežano se kretao i brzo zamarao, a nekoliko meseci pre intervencije bio je hitno hospitalizovan jer se umalo nije ugušio od kašlja i malaksalosti. Lekari su tada konstatovali da njegov kardiovaskularni sistem iziskuje ozbiljnu analizu i operaciju na srcu.

foto: Dragana Kandić



Sve za ljubav ZBOG UNUKA SAM IŠAO NA REHABILITACIJU

Džej Ramadanovski je pre tri godine za Kurir otkrio da je zbog unuka Adrijana promenio život iz korena. On je tada krenuo na rehabilitaciju. Dok je imao terapije, nije posustajao, ali čim je završio s tim, ponovo se vratio poroku. - Unuk me je promenio. Lečio sam se od alkoholizma, ali tek kad sam postao deda, ja sam se preporodio. Više mi se i ne pije, blejim s njim, nigde ne idem. Ne pamtim kad sam se napio. Hoću da vodim normalan život. Idem, šetam i rehabilitacija mi je pomogla, smanjio sam duvan - rekao je Ramadanovski.



Marija Dejanović

Kurir

Autor: Kurir