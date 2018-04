RIVASOVA SE PRAVILA DA JE SE NE SEĆA: Bivša koleginica ušla u Parove i raskrinkala Vesnu, evo šta je nekada radila!

U vilu "Parova" kao gost je došla bivša koleginica Vesne Rivas - Aleksandra.

Ona je iznela niz detalja iz poslovnog života i čime se sve bavila Vesna. Naime, ona je navela kako je sa Vesnom radila u jednoj firmi koja se bavila proricanjem sudbine, tarotom, horoskopom i drugim stvarima.

Aleksandra je otkrila kako je Vesna jednom prilikom tražila od nje da ima uživo emisije koje su imale neke zaposlene radnice u toj firmi. Takođe, tražila je da joj Aleksandra pomogne, dok su joj drugi govorili da je luda što to radi.

foto: pritnscreen

"Mi se nismo svađale, bile smo u kontaktu povremeno se viđale i čule. Onda je došla sezona kada je ona pominjala da lažem ljude i uzimam novac. Vidim da sada ima amneziju, pa me ne poznaje. Zajedno smo u firmi pušile kada imamo pauzu, ona je obletala oko mene i molila za posao. Trebalo je da idemo u inostranstvo da radimo, ali sam ja shvatila da meni to ne treba. Prosto nam nisu energije iste, nismo dobar spoj, ja sam rekla vlasniku da neću da idem, otkazala sam to i onda je sa njene strane krenula pljuvačina da se ja bojim nje", rekla je Vesnina poznanica.

"Ja mogu samo da kažem da najtraženiji astro tumač u novinama, koji se pojavljivao na stranicama, bila sam ja. Firma je meni plaćala, nisam ja plaćala sebi reklamu. Ova žena ovde priča gluposti, ona se nikada nije bavila tumačenjem tarota. Ja sa ovom ženom u isto vreme nisam radila u toj firmi. Možda se promenila fizički, drugačije je izgledala ako je radila sa mnom, ja gospođu sada nisam prepoznala", izjavila je Vesna.

foto: Printscreen/TV Happy

"Ja mogu samo da kažem da sam tada kupovala novine i da nikada nisam videla Vesnu ni u jednim novinama. Vlasnik je rekao da će svi da gostuju u toj emisiji, svi koji rade kod njega. Ne sećam se da je Vesna zvala", odgovorila je Aleksandra.

Kurir.rs, Foto: Printcreen/TV Happy

