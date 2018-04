MILAN STANKOVIĆ ISKRENO O LJUBAVI SA RADOM MANOJLOVIĆ: Ona je obeležila moj život!

Od vragolastog plavog čuperka koji je pre više od deset godina žario i palio “Zvezdama Granda“ gde je stigao do finala, a uskoro zatim i originalnog umetnika koji će Srbiju 2010. godine predstavljati na “Pesmi Evrovizije“ sa istim imidžom, pevač Milan Stanković (30) do danas je prevalio dugačak put.

Uz prave saradnike i prijatelje u estradnom svetu stasavao je i pravio svoju karijeru po meri kakvu je oduvek priželjkivao. Ipak, priznaje nam da to nije išlo baš lako. Težinu i odgovornost svoje profesije najpre je spoznao upravo kada je predstavljao Srbiju u Evropi pre osam godina.

foto: Damir Dervišagić

"Veoma je to naporno. Odjednom morate da ispunite čitav niz zadataka i to više niste vi, već postajete radnik u toj velikoj industriji koji mora da se potrudi da sve to izgura do kraja kako treba. Šou-biznis me jeste promenio i to na taj način da sam očvrsnuo. Počeo sam da razdvajam bitno od nebitnog", kaže Milan, ali neskromno dodaje da su životne okolnosti od njega napravile upravo ono što je želeo da bude.

"Ne bih da zvučim prepotentno, ali smatram sebe za zvezdu i mislim da sam se takav rodio, dakle nisam na tome radio. Bio sam zvezda i u vrtiću, tako se jednostavno namestilo da privlačim pažnju. Bio sam poseban, drugačiji, harizmatičan", objašnjava pevač.

Na pitanje da li je spreman da nov život otpočne s drugom polovinom, ovako je odgovorio.

foto: Damir Dervišagić

"Nisam trenutno zaljubljen, samo sam umoran i to od posla, pa nekako valjda ne stižem. Od ljubavi pak nisam umoran i strpljivo je čekam. Svestan sam da ništa ne može da se uradi ili dogodi na silu, pa to važi i za ljubav. Inače sam veoma romantična osoba i verujem u sudbinu u tom smislu", kaže Milan i deli malo svoje životne mudrosti i ljubavne filozofije.

"Ne postoji jedna prava osoba za vas u životu, ali prve ljubavi ipak jesu nekako najnaivnije i najupečatljivije", kaže umetnik, a na pitanje da li u takve ubraja i svoju bivšu devojku Radmilu Manojlović on odgovara:

"Rada nije baš prva ljubav u mom životu, ali svakako jeste bila upečatljiva. Obeležili smo jedno drugom živote", otkriva Milan.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Story, Foto: Damir Dervišagić

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) PAPARACO Milan Stanković iznenadio: Ne glumi veliku zvezdu, evo šta radi na pumpi

Kurir

Autor: Kurir