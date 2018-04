(FOTO) OSMEHOM KRIJE TEŠKU PRIČU: Voditeljka Slagalice 2 puta pobedila rak, a sada bitku bije sa novom TEŠKOM BOLEŠĆU!

Milica Gacin godinama radi na RTS-u. Međutim, voditeljka je jedno vreme bila iza kamere, a u međuvremenu je postala jedno od omiljenih TV lica.

Milica detalje svoje intime retko deli sa publikom, ali je imala potrebu da progovori o zdravlju i problemima kroz koje je prošla. Ona je dva puta operisala tumor dojke.

"Prvi put sam otkrila dobroćudni tumor pred porođaj sa mlađom ćerkom Hanom koja sada ima 14 godina. Doktori su mislili da je mlečna žlezda, ali kako se ona nije povukla ni posle dva meseca, pozvala sam doktora i predložio je da ukloni tumor. Iako su me mnogi savetovali da ništa ne diram, ipak sam poslušala doktora", otkrila je Milica.

Pre nekoliko godina tumor se vratio.

"Posle druge operacije sam pitala doktora zašto mi se to desilo, a on je odgovorio - zato što se nerviram. Potpuno staloženo mi je ispričao da ne vredi se nervirati jer tada u telu dolazi do disbalansa hormona i moje grudi odreaguju tako", dodaje Milica.

U poslednje vreme Milica vodi računa i o svom ocu koji boluje od nekoliko bolesti, među kojima je i dijabetes, a na malim ekranima je uvek nasmejana.

Kurir.rs/Glorija/Foto Marina Lopičić

Kurir

Autor: Kurir