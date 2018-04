NE ŽELI VIŠE DA ČUJE ZA NJU: David rešio da okonča ljubav sa Aleksandrom! ONA JE U ŠOKU!

Nakon otkrića da ga je Aleksandra varala sa bivšim dečkom Teodore Radojičić, David je dao intervju za jedan magazin gde je rekao kako ga apsolutno ne zanima Aleksandra, niti išta što je vezano za rijalti.

David je trenutno u Srbiji, ali odbija učešće i u rijalitiju Parovi i uopšte u bilo kom komentarisanju.

Novinarka je večeras pitala Aleksandru kako komentariše izjavu svog supruga.

"To nije istina i ne znam kada je on mogao da da uopšte takvu izjavu, mene te gluposti ne zanimaju. Što se tiče mene i Davida mi se volimo najviše na svetu i ja u tu izjavu ne verujem. Jutros su se uključili moji fanovi koji su otkrili da to nije istina", rekla je Aleksandra Subotić.

