OTAC NATAŠE BEKVALAC REKAO SVE ŠTO MU LEŽI NA DUŠI: Zvaću ga, monstruma koji je unakazio moje dete, DA SE POGLEDAMO U OČI

Otac Nataše Bekvalac, Dragoljub, odlučio je da obelodani sve što mu je ćerka rekla kada mu je pretučena pala u zagrljaj. Objasnio je i zašto je morala da ćuti kada je saznala sve oLuki Lazukiću, koji je navodno pevačici napravio dete kako bi ono bilo sredstvo uz pomoć kojeg će pridobiti njene materijalne stvari. Takođe, Dragoljub otkriva šta će mu reći pošto ga pozove na razgovor oči u oči.

"Ja ću ga zvati da se sretnemo. Neću dozvoliti da dođe do susreta gde neću moći da garantujem za svoje ponašanje. Te emocije iz mene ne mogu nestati kada znam kakav je monstrum unakazio moje dete. Ja ću ga zvati, kao što sam ga zvao pre godinu dana da se vidimo, pogledamo u oči i gde ću ja biti u stanju da kontrolišem sebe. Potrudiću se da dođe do tog susreta. Nadam se da će on imati hrabrosti da izađe pred mene, a mislim da hoće, iz straha da ne izgubi tako javno poraz.

Spreman sam i na televiziji da pričam sa njim i da se gledamo u oči i da se vide njegova i moja istina. Da mi pokaže te apartmane na Ibici i u Grčkoj, da ga pitam šta znači to što je pričao - Nataša, prevedi salaš na mene da mogu da ulažem u njega', Nataša, taj stan treba da prodamo, moja firma da ga kupi pa ćemo imati pare i stan" , izjavio je Dragoljub.

"Zašto me je slagao? Dogovorili smo se na početku, a on mi je rekao: 'Ne, Beki, ja na nju da dignem ruku' i pitao bih ga šta to treba da uradi mlada mama da bi doživela to što je Nataša doživela. Šta ga je toliko povredilo da digne ruku na majku svog deteta".

Kada mu je Kristina javila šta se dogodilo, odmah je sa suprugom krenuo za Beograd.

"Samo mi je u mislima bilo kako je moja ćerka i ništa drugo mi nije padalo na pamet. Kada sam ušao u stan, ona je uz zagrljaj i plač počela da mi priča. Rekla mi je kako sam bio u pravu sve što sam govorio o njemu, kako je ona isto to saznala, ali nije imala hrabrosti, ne hrabrosti, ona je hrabra žena, nego nije imala želju i volju da mene razočara u tom nekom mom stanju. Nije htela u javnost da izađe sa tim da je, evo, i treći put pogrešila... nije htela da da toj jednoj vrsti ljudi hranu za uživanje u tuđoj muci. Možda bi sramota umesto hrabrosti ipak bila prava reč", rekao je potresen.

Naime, on je svašta loše čuo o Luki, te pokušao odmah da upozori poznatu ćerku.

"Ja sam od prvog momenta kada su počeli da se zabavljaju, kasnije i uzeli, spoznao tog čoveka i njegove namere i video da je to čovek koji je profesionalac u svom poslu, poslu zavođenja žena. I očekivao sam, pogotovo što sam video da je moja Nataša zaljubljena, da može doći do problema, jer je ona ušla srcem u sve to, a on interesom, to odgovorno tvrdim.

Znam ko je on, šta je on i čime se bavi, koje su mu profesije i kakav ga glas bije. To sam pokušao i Nataši da kažem, a ona mi je rekla: 'Pa tata, i za mene se priča svašta, a to nije istina' i ja znam da nije", kaže on.

