OBRT U SLUČAJU LAZUKIĆ: Sestra Luku optužuje da joj je OTEO STAN! EVO ŠTA KAŽE!

Rođena sestra Luke Lazukića, Angie Ana Kalinić, koja se u jednom od postova izjasnila da se odrekla svog brata 2008. godine, optužila ga je da joj je oteo stan.

Naime, 19. aprila u večernjim satima, Angie Ana Kalinić je na svom Fejsbuk profilu napisala da joj njen otac i Luka Lazukić duguju stan sa najvećom kvadraturom, kako je to, kako ona navodi, overeno u sudu 2011. godine.

"Ijaoooo, ipak bi Karma, 2. put danas, a prvi put da se odnosi na najaktuelniji dogadjaj u Srbiji 😂😂😂! Samo, molim ove iz ... da o5 obrate pažnju na satnicu mog prvog posta o Karmi danas, odnosio se na osobu iz Republike Srpske! Neka mi ne pripisuju i to, inače će, kao što im je advokat mog muža i poručio, zaista biti tuženi što su i prvi citat koji sam postavila u subotu, ne znajući šta se dogodilo, povezali sa nasiljem!



Nisam želela da komentarišem porodicu Lazukić dok se sudski postupak izmedju Nate i Luke ne okonča, iako će me zauvek nositi na duši (što, naravno, pišem javno da bi znali ljudi koje su Lazukići doveli u zabludu, a ne ljudi koji prate mene na Fejsu zbog aktuelnih dogadjaja, jer ja nisam osoba koja želi medijsku pažnju. Imam je i previše 10 godina i prezirem je!), čujem da mi je otac bolestan i ne želim dodatno da doprinosim njegovom lošem zdravstvenom stanju, iako je on to itekako zaslužio. I tu porodicu je itekako boleo quartz što sam ja, delimično zahvaljujući i njima, u novembru od stresa izgubila bebu...



Kakva god ta porodica bila, ja ću, dok se medijska hajka oko Nate i Luke definitivno ne okonča, pokušati da budem maksimalno fer igrač i tek nakon toga izneti istinu o Lukinoj porodici za svoj groš ( jer ta istina ionako ne bi imala uticaja na predstojeći sudski postupak i nema veze sa njihovim brakom ), ali neću dozvoliti da budem veverica!!!

DAKLE, NATA PAKUJE I ISELJAVA LUKINE STVARI IZ SVOG STANA 👌👌!!! Jedino što su mi prijatelji poslali, a što je degutantno i prostački je što to snimaju kamere ...! Neke stvari ipak ne treba da budu zabava za zatupljeni narod koji ne čisti ispred svog dvorišta!

NAPRED, NATO! 👏👏👏



12 godina sam živela sama u stanu Lukinog oca (ali, 12 godina je u pravu DRŽAVINA) i, kad mi je otac postavio ultimatum "Dragan ili mi", spakovala sam 2 torbe i napustila stan, računajući na to da ću se narednih dana vratiti po ostatak stvari, koje su mnogo koštale. Kad sam se malo smirila zbog razlaza sa porodicom (2008) i sa prijateljima došla po ostatak stvari- brava je bila promenjena, Luka, koji nije imao svoj stan- već useljen! Inače se često bunio što ja živim sama, a on sa roditeljima, iako je igrao košarku u inostranstvu i 2 meseca godišnje provodio u Beogradu.

Advokat mi je tada rekao da pišemo tužbu za povraćaj državine, ja sam je ipak pocepala i rekla "Neka im bude za lek". Par godina nakon toga u moj bivši stan se useljava Lukina prva supruga sa pitanjem ( citiram kevu ): " Koji su sve Lukini stanovi"? 😂😂😂 Dakle, kad je Luka istripovao da su veze sa mojim roditeljima prekinute, pomislio je da je postao zakonski naslednik njihovih stanova i da ja nemam nikakva prava. Zbog toga je svakoj ženi pokušao da proda priču o svom "bogatstvu".



Dalje, sa ocem pokušava meni iza ledja da proda taj stan na koji sam imala pravo, jer on i supruga očekuju bebu i žele da se presele u veći stan. Nisu mogli to da urade meni iza ledja, pa mi Luka šalje mail u kome moli za moj potpis oko prodaje stana sa mojim pravom na isti. Pristajem, ali zauzvrat tražim da mi se prvo pokloni stan sa najvećom kvadraturom u vlasništvu mojih roditelja, to overavamo u sudu i Luka dobija moju dozvolu za prodaju. To je bilo 2011.



Lukina majka mi naknadno govori da su, još pre prodaje stana, moje stvari volšebno nestale iz istog, da se prva snaja otarasila mnogih stvari ( opet citiram kevu ) i slično. Sreća što sam, godinama živeći sama u tom stanu, krila od te porodice da kupujem skupe umetnine, koje sam čuvala kod saradnika. Mada sam deo svoje nestale preskupe odeće i obuće, kao i mnoge knjige, teško prebolela. 2008. sam, sa 2 kofera, počela novi život sa čovekom koji je ljubav mog života, u drugom stanu, prodala ogromnu kolekciju preskupog nakita, da ni u čemu ne oskudevamo i nastavila da živim svoju sreću koju je pratila velika nepravda koja mi je učinjena!

I, evo, danas Nata kraljica uradi njemu ono što je on, uz podršku roditelja, 2008. uradio meni!



I? Još uvek ima onih koji ne veruju u Karmu? Da sam na BILO ČIJEM mestu, ja se ne bih zamerala osobi poput mene!!! 💪🏻💪🏻💪🏻.

Ovo je na svom Fejsbuk profilu napisala Angie Ana Kalinić, ali ostaje nejasno ko je vlasnik kojeg stana i ko ima pravo da raspolaže njima. Inače, Kalinićeva je u jednom od postova na svom Fb dala podršku Nataši Bekvalac i pridružila se akciji protiv nasilja i nasilja nad ženama.

