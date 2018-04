NATAŠA JE SVE OCU ISPRIČALA O TOJ STRAŠNOJ NOĆI: Dragoljub Bekvalac otkrio sve JEZIVE DETALJE nasilja!

Dragoljub Bekvalac gostovao je u emsiji "Da, možda, ne" na RTS i prvi put ispričao sve o neprijatnosti koju je preživela njegova ćerka.

"Nataša mi je opisala šta se desilo", najavio je svoje izlaganje Natašin otac.

"Ona je u dogovoru sa mužem izašla da se vidi sa saradnicama s kojima dugo nije bilo oko posla. Oko 11 sati i javila se putem SMS mužu da dolazi kući i da će je dovesti njen menadžer, kao što je i urađeno. Ona je legla sa bebom da bi oko 3-4 sata, videla da ga nema, posala mu poruku i čula da je u društvu sa nekim ženama. Sigurno da u takvom specifičnom stanju, zvala ga je nije se javljao, pa je otišla kod bebe. Kada je ustala da je hrani, ležao je u dnevnoj sobi mrtav pijan. Nije uspela da ga probudi, videla je njegov telefon, pa se javio crv sumnje kod nje. Videla je dopiske sa tri različite ženske osobe, gde se jasno vide ljubavne poruke, gde je još intenzivnije želela da ga probudi, da rasprave. On se probudio, prvo psovao da je ku.va, pitao ko je dovozi... Prvo je pesnicom udario u lice, a onda je vukao u po kući, čupao...", izjavio je Dragoljub.

"Pobegla je u sobu kod bebe, a on je nastavio da spava. Kada je ustao oko 9 ujutru, skuvao je kafu i došao u sobu kao da se ništa nije desilo. Pokušao je da poljubi i Natašu, ali ona je okrenula glavu. Njega je to iznerviralo i počeo je da se pakuje i da preti da će otići, što je i ranije radio. On je postao drugi čovek nakon njenog porođaja, stalno je ponavljao da je nakon rođenja deteta njegovo mesto u Natašinom životu postalo manje bitno", zaključio je Natašin otac i dodao da je i ranije prepoznavao mogućnost da se ovakvo nešto desi, ali da Bekvalčeva nije slušala njega, niti majku ili sestre.

