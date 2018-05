CECA DO SAD NIKADA NIJE PRIČALA OVAKO O ARKANU: Izgubila je ŽELJKA pre 18 godina, a ono kako ga se pevačica seća je JEZIVO!

Svetlana Ceca Ražnatović, ostala je samohrana majka kada je njen suprug, Željko Ražnatović Arkan, ubijen 2000. godine.

Ipak, nije dozvolila da je to slomi i nastavila je da se bori za svoju decu, a ni 18 godina posle njegove smrti pevačica nije zaboravila šta joj je suprug predstavljao.

"Pre desetak godina sam znala da su mi deca u sobi, da rano idu na spavanje i tada sam bila najmirnija. Ali sada su oni veliki, imaju svoje prohteve, planove i organizaciju sopstvenih života, što je sasvim normalno. Ja sam sa 20 godina upoznala supruga, a sa 22 godine sam se udala. Meni je nezamislivo da pomislim da oni sada stupe u brak, a to su te godine. Sada razumem moje roditelje, koji su bili šokirani mojom odlukom da se tako mlada udam. Meni je tada to bilo potpuno OK, jer sam se smrtno zaljubila i moji roditelji su poštovali moju odluku. Nijednog trenutka se nisam pokajala zbog te odluke, jer sam imala partnera koji mi je uvek davao vetar u leđa. Tada sam praktično bila klinka, ali sam imala uz sebe nekog ko mi je bio sve. Željko je meni bio i partner, prijatelj, savetodavac... Imala sam sreću da izaberem čoveka koji je znao da me oblikuje. Izabrati za supruga nekoga ko ima dosta životnog iskustva, što lepog, što ružnog, jeste lutrija. Kao što je i lutrija kada birate ljude oko sebe koji će vam biti prijatelji - rekla je ona.

Iako je sama odgajala svoju decu, ponosna je na to što su izrasli u dobre ljude, ali pevačica priznaje da je znala i da ih kažnjava:

- Dovoljno sam otvorenog uma da budem podrška svojoj deci, jer su i greške za ljude. Podržavam to da se ljudi na greškama uče. Ali te greške ne smeju da imaju kontinuitet, jer znate da se pametan čovek uči na tuđim greškama, a glup na svojim. Ipak, svi moramo da iskusimo i ono dobro i ono loše da bismo formirali pravilno mišljenje. Ja kao roditelj nemam čarobni štapić i ne mogu da ih zaštitim od svega. Moraju i sami da sazrevaju. Naravno da sam kažnjavala svoju decu. Gde je kazna, tu je i nagrada. Tako sam i ja odrasla i ništa mi ne fali - iskrena je pevačica.

Kurir/Vip magazin/Foto Profimedia

Kurir

Autor: Kurir