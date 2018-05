JOVANA JEREMIĆ APELUJE NA MLADE ŽENE: Udajte se što pre!

Voditeljka "Parova" Jovana Jeremić izgovorila je sudbonosno "da" Vojislavu Miloševiću 6. maja tekuće godine u opštini Zemun. Sada, ona uživa u bračnom životu i broji dane do ostvarenja u roditeljskoj ulozi.

"Mislim da svako u svom životu dobija ono što je zaslužio, pre ili kasnije, samo je potrebno da sačeka. Da bude vredan, radan i da radi na kvalitetima. Ja apelujem na sve mlade žene da se što pre udaju i da rađaju, i da se puste ovog zapadnog sistema, te samostalne žene, samohrane majke, to samo ako se desi, ne daj Bože, da se ljudi razvedu, da je žena osuđena da sama odgaja dete, to je tada opravdano. U suprotnom, dete mora da ima i oca i majku. Ja sam odrasla u braku gde su mama i tata, evo, četrdeset godina zajedno, ja ne umem drugačije. Ja sam vrlo porodična. Možda su ljudi dok me nisu upoznali imali razna mišljenja o meni, ali sad su sasvim sigurni u ovo što govorim", rekla je ona.

