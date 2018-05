ANAMARIJA UVREĐENA: Kada imamo seks, Gastoz ode u krevet i zagrli Teodoru!

Anamarija Džambasov se tokom nominacija osećala jako loše i potišteno zbog Nenada Marinkovića Gastoza.

Naime, nju je povredio njegov odnos prema njoj otkada je Teodora upala u priču između njih dvoje.

Kako je rekla nije se zaljubila u njega, ali da je možda u nekom momentu očekivala više to sigurno jeste.

Džambasova je rekla da je Gastoz povredio kada se svađao sa Dalilom izgovorivši jednu rečenicu koja nije bila primerena.

"Gastoz je došao i rekao Dalili mogli smo i nju zvati u wc, gde sam se ja uvredila, jer sam dobra sa oboje i muči me to kada se oni kače. Onda sam ja Teodori rekla kakva si ti to prijateljica kada vidiš kako se ja osećam, ja sam nju još pre nego što se desilo samnom i Nenadom pitala da li ona oseća nešto prema njemu da bi ona meni rekla ne i onda se izedšavalo ovo sad. Ja sam pričala posle sa Gasttozzom i on je došao u ostavu i tu smo se dogovorili da budemo samo kombinacija i to je to, ja se nisam zaljubila u njega jesam malo posrljala pa sam se posle osećala loše. Ja sam njemu rekla da bi meni zasmetalo to kada mi imamo seks i on onda ode u krevet i zagrli Teodoru i to je ono što je mene uvredilo iako on kaže da nije imao nameru da me uvredi", rekla je Anamarija.

