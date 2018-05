ZA NASTUP UZME HILJADE EVRA PA SE BAŠKARI U 200 KVADRATA NA MIRIJEVU: Zlatan televizor, sve u koži, a kad vidite šta drži iznad kreveta neće vam biti dobro (VIDEO)

Pevač Radiša Trajković Đani je već nekoliko godina jedan od najtraženijih domaćih pevača, na nastupima samo od bakšiša uzima hiljade evra, a sada možete da vidite i kako izgleda njegov stan.

Već na prvi pogled, jasno je da Đani i njegova supruga Slađa baš vole kožni nameštaj i on preovlađuje…

Ono što je zanimljivo, iznad glave kreveta drže plišanu lutku.

foto: Printscreen



Ðani nas je sproveo kroz stan od 200 kvadrata, u jednoj od najlepših zgrada u beogradskom naselju Mirijevo. Iako za sve pita suprugu Slađu i oslanja se na njen sud, pevač je glava porodice i onaj koji donosi ključne odluke. On se složio sa našom konstatacijom da se može reći - Đani je gost u svojom stanu.

Mnogo radim i stalno sam zbog posla na putu, tako da porodica i kuća moraju biti mesto gde ću da napunim baterije i da se odmorim. Da nije tako, pukao bih. Ovde mi prinose hranu piće i ugađaju mi, deca manje dok se Slađa baš trudi da mi olakša u svemu. Bilo bi smešno da sam u kući papučar, pa ja čak i ne nosim kućne papuče - kaže Đani smejući se i dodaje:

foto: Printscreen

- Bilo bi najbolje da idem okolo sa krpom i džogerom. Bogu hvala ima ko to da radi, imamo mi našu divnu gospođu koja radi kod nas i pomaže nam mnogo.

Đani i Slađa su se odmah pohvalili svojom decom, dvanaestogodišnja Sofija je tatina mezimica.

foto: Printscreen

Ma nisam ja alkoholičar, volim pivo i žene, šta tu ima loše - kroz smeh govori Đani dok nam pokazuje da je ponosan na vitrinu u kojoj je čitavo bogatstvo u flašama luksuznih pića. U garnituri ispred mu je omiljeno mesto za kafu i čašicu razgovora.

foto: Printscreen

Odatle nam rukom pokazuje i na traku za trčanje na terasi i kaže da je kupio spravu da bi napravili mini-kutak za vežbanje za celu porodicu, ali da od toga nema ništa, te da traka služi za odlaganje stvari. Slađa se buni i kaže da je ona izuzetak jer trči svakog dana da bi imala zavidnu liniju.

Na šalu koju smo joj uputili da mora da vežba kako bi parirala Đanijevim mladim koleginicama sa kojima se on često sreće, Slađa kaže samouvereno: Đani se šali, on je samo moj. Ko bi ga držao kao ja, zna on to.

Kurir.rs/Blic/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir