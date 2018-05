SPREMITE SE ZA IZNENAĐENJE NA PRVOM IMPERO MUSIC WEEK FESTIVALU!

Boki iz „Lexington“ benda: Ljudima je potreban ovaj festival!

„Impero Music Week“ koji će biti održan od 1. do 3. juna na Tašmajdanu, svojim nastupima otvoriće Dženan Lončarević, „Projekat“ bend i omiljeni sastav mnogih „Lexington“ bend, a frontmen ove grupe Bojan Vasković otkriva kako je došlo do toga da oni učestvuju na ovom festivalu. Boki je priznao da nije bilo upitno da li će „Lexington“ učestvovati:

- Nismo se mi tu pitali, mi smo ovde pozvani, tako da smo na neki način gosti na ovom festivalu za koji verujem da će da zaživi i da će biti tradicionalan. I zaista mi je drago što nam je pripala čast da otvorimo festival tog prvog dana zajedno sa Dženanom i sa „Projekat“ bendom. I samo ćemo da se prisetimo one atmosfere od pre godinu dana na našem solističkom koncertu.

S obzirom na to da su u odličnim odnosima sa Dženanom s kojim će 1. juna otvoriti „Impero Music Week“ pitali smo Bokija i da li će sa svojim kolegom zapevati ovoga puta, ali on je odlučio da to bude iznenađenje:

-To se nikada ne zna, to su stvari trenutka. Možda se oseti da je lep momenat da se napravi jedan takav gaf, ako tako bude što da ne, mi ćemo svakako da izvedemo neku lepu pesmu.

S obzirom na to da je prvi dan festivala rezervisan za pop muziku, drugi dan za rok, a treći za ’90-e, zanimalo nas je da li Bojanu smeta mešovitost žanrova na ovom festivalu.

-Ne smeta mi što je festival meštovitog žanra jer publika je ta kojoj bi trebalo da damo ono što voli. Drago mi je što je pokriven taj jedan spektar muzičkih ukusa za sve uzraste i generacije, tako da će imati priliku svi da uživaju. Ja bih voleo da bude više ovakvih festivala, da na neki način ljudi koji su se zaista na ovim prostorima namučili i muče se i danas, daju sebi malo oduška i opuste se na ovako jednom predivnom prostoru kao što je Tašmajdan.

A s obzirom na to da je 1. jun rezervisan za Dženana, „Lexington“ i „Projekat“ bend, 2-og juna će uživati ljubitelji roka uz „Neverne bebe“, „Kerber“ i „YU grupu“, dok će 3. juna pravu žurku na Tašmajdanu napraviti zvezde ’90-ih – „Moby Dick“, Gru, Ivan Gavrilović, „B3“, „Beat Street“, DJ Đuka i Dr Iggy

