SAMO U TRAVELLANDU: LETOVANJE U LUKSUZNIM HOTELIMA SNIŽENO I DO 63%!! I to nje sve! U pratnji 2 odrasle osobe za dete do 11,99 god. AVIO karta je GRATIS!

Još uvek niste uplatili letovanje? Tragate za kvalitetnim smeštajem za porodičan odmor u Grčkoj ali po povoljnoj ceni? Na pravom ste mestu jer last minute ponude koje vam ovom prilikom pruža turistička agencija ,,Travelland’’ ne smete propustiti! Više od dve decenije ,,Travellandovog’’ iskustva u organizaciji savršenih putovanja sigurno će vas ohrabrtiti da već danas rezervišete svoj odmor i to uz aktuelne popuste i do 63%!

Na krajnjem jugu Kasandre, poslednjem prstu Halkidikija, nalazi se naselje Paliuri. Oko 122 km ga deli od centra regije Soluna i oko 15km od nadaleko poznatog letovališta Pefkohori. Na veličanstvenoj plaži u blizini Paliurija smešteno je termalno spa odmaralište Miraggio sa 5 zvezdica. Nalazi se u prirodnom okruženju, na zelenilom bogatoj padini sa prelepim pogledom na Egejsko more. Hotel raspolaže otvorenim bazenom i luksuznim spa centrom. Ponuda vrhunskog spa centra obuhvata veliki izbor usluga i sadržaja, kao što su termalni bazeni, specijalni tuševi i hidromasaža. Na raspolaganju su vam takođe sadržaji za sportove na vodi i teniski tereni a ukoliko poželite hotel vam može organizovati i iznajmljivanje automobila i bicikla. Hotelska plaža je dugačka, sa postepenim ulaskom u vodu te je kupanja za one najmlađe veoma pogodno. Sam hotel je idealan za porodično letovanje a naročito je zabavan deci zbog mnogobrojnih sadržaja namenjenih upravo njima. U restoranima odmarališta možete uživati u ukusnim obrocima, dok se u barovima možete opustiti uz raznovrsna pića i osveženja. Usluga u hotelu je noćenje sa doručkom, uz mogućnost doplate usluge polupansiona ili punog pansiona. Prostrane i lepo uređene sobe u Miraggio hotelu nude modern i elegantan nameštaj. Pojedine smeštajne jedinice imaju sopstveni bazen a svaka smeštajna jedinica sadrži klima-uređaj, flat-screen TV sa satelitskim kanalima i terasu ili balkon sa pogledom na more ili na vrt.

U turističkoj agenciji ,,Travelland’’ traju velika sniženja pa tako u Miraggio Thermal Spa & Resort-u sa 5 zvezdica možete letovati veoma povoljno, po cenama niženim i do 63%! Ne propustite ovu sjajnu ,,Travellandovu’’ i priredite svojim najdražima leto za pamćenje! U pratnji 2 odrasle osobe za dete do 11,99 god. AVIO karta je GRATIS! Ovaj popust i avio karta gratis važe isključivo za rezervacije od 25.07.

Na Halkidikiju se nalazi i odličan hotel Cronwell Sermilia sa 5 zvezdica. Smešten je na prelepoj peščanoj plažu u mestu Psakoudija, na oko 80 kilometara od Soluna. Hotel u ponudi ima dva restorana, od kojih jedan ima prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, deo za opuštanje sa bibliotekom... Sve sobe su prostrane, klimatizovane, imaju satelitsku televiziju, wi-fi, telefon, mini bar, sef i fen za kosu. Ovaj hotel je idealan za kvalitetan porodičan odmor u a uz trenutne ,,Travellandove’’ popuste do 38% možete sebi priuštiti letovanje za 2 odrasle osobe i jedno dete na bazi polupansiona po ceni već od 1263€. Ukoliko rezervišete letovanje već danas, u pratnji 2 odrasle osobe za dete do 11,99 god. AVIO karta je GRATIS!

Još jedna božanstvena oaza Halkidikija jeste hotel Rahoni Cronwell 5* u mestu Nea Skioni. Smešten je na svega par minuta hoda od predivne plaže na kojoj možete uživati uz prelepe zalaske sunca. Hotel je karakterističan po tome što prima isključivo osobe starije od 16 godina pa je miran odmor bez buke zagarantovan. Predivan restoran na krovu sa pogledom na Egejsko more i bazen sa terasom za sunčanje sigurno će vas ostaviti bez daha. Sobe sadrže bračne krevete i moderna kupatila a svaka ima i klima-uređaj besplatan WiFi, sef i TV sa kablovskim i satelitskim kanalima. Sobe poseduju sopstvene balkone sa pogledom na more ili šumu. U restoranu se služe jela evropske i mediteranske kuhinje a gosti mogu uživati i uz piće, čaj ili kafu u baru u lobiju, koji radi non-stop. Ukoliko želite, možete isprobati hotelski spa centar kao i teretanu. Uz rezervacije do 31. jula u ovom hotelu možete boraviti po cenama sniženim do čak 53%!

Cronwell Platamon, resort sa 5 zvezdica, smešten je u naselju Platamon, na oko 35 kilometara od mesta Katerini, u podnožju Olimpa. Hotel poseduje nekoliko restorana, bar, bar na bazenu i na plaži, nekoliko otvorenih bazena, zatvoreni bazen u okviru spa centra koji se prostire na površini od 1500 m² i pruža jedinstveno wellness iskustvo. Bazen sa toplom vodom, hidromasažna kada, sauna i prostorija za masaže samo su neki od sadržaja koji su vam na raspolaganju. U raznovrsnim restoranima u okviru odmarališta pripremaju se izvrsna jela grčke i internacionalne kuhinje a pića i egzotični kokteli se služe u baru unutar objekta i u baru na otvorenom. Odmaralište poseduje i akva park sa preko 40 vodenih atrakcija za izvrsnu zabavu svih gostiju. Za odmor u ovom hotelu je aktuelan popust od 38%. U pratnji 2 odrasle osobe za dete do 11,99 god. AVIO karta je GRATIS! Ovaj popust i avio karta gratis važe isključivo za rezervacije od 25.07.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

