NIKOLIJA PRIZNALA DA SA RELJOM IMA SUKOB MIŠLJENJA: A onda otkrila šta misli o novoj pesmi Anastasije Ražnatović! ISKRENA (FOTO)

Pevačica Nikolija Jovanović uživa u braku sa Reljom Popovićem sa kojim ima ćerku Reu.

Njih dvoje borave u Crnoj Gori gde su održali zajednički nastup, a pevačica je otkrila da, iako se odlično slažu na sceni, van nje dolazi do povremenih problema.

"Savetujemo se, ali nešto sve manje u poslednje vreme, dolazi do nekih malih konflikata kada krenemo previše da se mešamo. Čujemo pesmu, kažemo svoje mišljenje i to je to", rekla je Nikolija.

foto: Printscreen

Ona je prokomentarisala i novu pesmu "Savršen par" Cecine ćerke Anastasije Ražnatović.

"Svakako je moderna pesma, nije narodnjak i meni se to sviđa. Meni je to jako simpatično, mladalački, skroz na mestu. Ulazi u uši, što meni, što narodu", rekla je Nikolija za emisiju "Premijera.

Kurir.rs/Foto: Printscreen, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Damir Dervišagić, printscreen

Kurir

Autor: Kurir