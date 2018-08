SMEŠNO MI JE KAD KAŽU DA JE SLOBA DOBAR U SEKSU: Kija otkrila šokantne detalje o bivšem mužu, udvaračima i ulasku u novi rijaliti! (FOTO)

Kristina Kija Kockar je ličnost koja se u Srbiji poslednjih meseci najčešće spominje i komentariše, o njoj pišu svi domaći mediji svakog dana, prati se svaki korak koji napravi, stekla je milione obožavalaca.



Svemu tome doprineo je rijaliti "Zadruga", u kojem je trijumfovala posle pola godine učešća. Kija je u tom periodu prošla put od prevarene i ostavljene supruge, da bi danas bila među najtraženijim pevačicama. U intervjuu za Kurir govori o uspehu prvog singla "Ne vraćam se na staro", najavljuje nove planove i otkriva da li će pevanje ubuduće biti njena jedina profesija.

- Da! Biće definitivno! I jedva čekam da izađe moja solo pesma u septembru. Zvaće se "Potpis" i verujem da će vam se svideti.

Život ti se dosta promenio za kratko vreme. Priča se da si po zaradi među prvima na estradi. Na šta trošiš tolike pare?

- Pa ne znam da l' sam prva, ali definitivno prednjačim u poređenju sa početnicima. Upravo sam kupila stan i nov automobil. Tako da sam na nuli (smeh).



Sve poznate pevačice imaju silikone u usnama, grudima, jagodicama... Kad ćeš ti otići pod nož?

- Što se tiče grudi, one su prirodne i zasad će tako ostati. Možda posle rođenja deteta. Iskreno, prirodno mi je lepše i trudiću se da do operacije nikad ne dođe, ali, ako dođe, šta je tu je.

Razvela si se zbog suprugove prevare. Da li si posle svega toga izgubila poverenje u muškarce?

- Ne, samo me muči činjenica da sve sad moram iz početka, upoznavanje i ostalo. Volela bih da upoznam nekog i da se odmah sutradan udam. Volela sam to što sam nečija supruga i više volim tu sigurnost. Dečje nezrele fore i igrice sam davno prerasla.



Lepa si, zgodna, sveže razvedena, postala si megapopularna... Da li ti se sada još više udvaraju muškarci?

- Ne baš. Plaše se da priđu, a i ne krećem se nešto po javnim mestima da bih im i dala tu mogućnost prilaska. Bojim se da baš i neću imati sreće po tom pitanju jer me ljudi gledaju s medijske strane, a ja sam sušta suprotnost.

Hoćeš li tražiti nasledstvo pokojnog oca, s obzirom na to da po zakonu imaš pravo?

- Moj advokat to rešava, ali i mi smo se već sve porodično lepo dogovorili, tako da tu nema problema.



Jesi li videla izjavu Ane Korać? Rekla je da je Sloba najbolji u krevetu od svih muškaraca sa kojima je bila.

- Smejale smo se zajedno.

Pa je li Sloba najbolji u krevetu?

- Subjektivna sam po tom pitanju. To je čovek za koga sam se udala. Najbolje je da pitate njegove ljubavnice, one bolje znaju.



Kad smo kod Slobinih ljubavnica, nedavno se pojavila devojka koja tvrdi da je rodila njegove dete.

- Postala sam bivša maćeha jednog malog anđela (smeh). Svi smo već naučili da je Slobodan neveran, ništa novo i ne iznenađuje me uopšte.

Da li bi ti ponovo ušla u rijaliti i pod kojim uslovima?

- Ne razmišljam o tome. Nikad ne reci nikad, ali ne verujem da će se to desiti. Što se tiče uslova, ja sam skromna (smeh).



Šta se tačno desilo između tebe i Vuka Moba?

- Ništa što se pisalo nije tačno. Nismo bili zajedno, niti smo sad. On je raskinuo veridbu pre nego što je mene upoznao. Razumem da sad mnogi žele da me drugačije prikažu, ali to nije tačno. Mi smo samo prijatelji.