IGOR SVIM SILAMA PRAVDA SEVERINU, A NJOJ NIJE OPROSTIO: Ova voditeljka mu je bila velika ljubav, a sve je uništio PORNO SNIMAK! (FOTO)

Igor Kojić se oglasio nakon što su Severinine fotografije procurile u javnost tvrdeći da je sve montaža.

Severinin muž je pružio podršku pevačici, kao i njenom sinu i napisao da im ne mogu ništa, ali svojoj bivšoj devojci nije oprostio skandal. U pitanju je Jelena Žežejl sa kojom je ušao u vezu 2008. godine.

foto: Dragan Kadić

"Toliko su svi mislili da smo u vezi i toliko su nas novinari proganjali da smo se često šalili kako ćemo se i stvarno smuvati. Inače, bili smo veoma dobri drugovi i stvarno nismo razmišljali o tome da uđemo u vezu. Sve se desilo spontano", rekla je svojevremeno Jelena.

foto: Printscreen

Međutim, njihova veza nije potrajala, a uzrok raskida bilo je pojavljivanje Jeleninog porno-snimka.

"Kada smo raskinuli, Igor me je mnogo razočarao, i nismo bili u kontaktu. On bio je moja prva prava ljubav i tačno je da smo obnovili kontakt. Ponovo sam mu dozvolila da se približi mom srcu, ali videćemo u kom pravcu će to ići", rekla je 2014. godine nekadašnja voditeljka.

Sa druge strane, i Jelena je, nakon Igora, pronašla svoju ljubav sa Nemanjom Seležanom, sa kojim ima sina i živi u Americi, tačnije u San Dijegu.

foto: INSTAGRAM/GOSPODJA_SELEZAN

Kurir.rs, Foto: Dragana Udovičić

