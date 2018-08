I DARINE GOLE FOTKE SU ISPLIVALE KAO SEVERININE, A EVO KAKO SE OSEĆALA: Doživljavali su me kao porno glumicu, nisam srećna zbog toga!

Pevačica koju svi znaju po nadimku Dara Bubamara zapravo se zove Radojka Adžić, a sada je progovorila da li se svog imena stidi.

"Radojka me zovu kod tate u Bosni, gde je on rođen, neki moji bližnji kažu mu: "Radojče", a u Hrvatskoj: "Dare". Zašto bih se stidela, Radojka je staro sprsko ime, od moje bake, zaista sam ponosna. Kakva god bila, ja sam Dara Bubamara uspešna žena, ja volim svoje ime", rekla je Bubamara.

Pevačica je progovorila i o ljubavnom životu, koji krije kao zmija noge.

"Ja sam jako zaljubljena, ja volim. U javnosti neću ozvaničiti vezu, poštujem svoju polovinu, on ne želi da se pojavljuje. Ovako je bolje, inače mnogo čačkaju po privatnom životu", izjavila je Dara.

U jednom trenutku na internet su isplivale gole fotografije pevačice, pa se sada prisetila neprijatnog iskustva.

"To su fotografije iz mog telefona, svi znaju za to, ko mi je to uradio i to se dokazalo. Nisam srećna zbog toga, iako mi je donelo popularnost. Ja sam pevačica koja je uspela na konto svog glasa i pevanja. Sad, što su počeli da me doživljavaju kao porno glumicu - ok. Namešteno mi je, danas se devojke slikaju i šalju momcima, smatram da to nije strašno. Nisam znala da će to da mi uradi neko ko je rod rođeni. Onda sam razmišljala i Madona i Kim Kardašijan imaju te fotke, pa imaju decu", kaže Dara u emisiji "Glamur".

