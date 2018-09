KRISTINA RADENKOVIĆ PRIZNALA ŠTA JOJ ZAMERA SUPRUG: Da nema Nikole, ne bih sačuvala INTIMU!

Kristina Radenković je već 10 godina na jednoj televiziji i ističe da ne razmišlja o prelasku na neku drugu.

"Dobijala sam ponude, ali nikad nisam razmišljala o tome. Kad stavite na vagu šta vi želite i šta pruža ova televizija i kad stavite na vagu nešto drugo, nikad finansijski momenat ne može da nadoknadi na nekoj drugoj televiziji tu udobnost koju imam i to čuvanje od svega nekulturnog ili nečeg s čime bih se ja možda suočila, a ovde sam nekako sačuvana", rekla je ona.

Ona je jedna od retkih javnih ličnosti koja voli da podeli svoje intimne trenutke sa fanovima na društvenim mrežama.

foto: Marina Lopičić

"Možda ne bih ni skroz sačuvala intimu da nemam Nikolu, advokata, pored sebe, mog venčanog supruga koji ne voli da se eksponira. I onda me on tu demfuje. Inače ja sam vrlo ekstrovertna i otvorena, tako da bi verovatno sve bilo na izvolte. Ali zahvaljujući njemu, moram malo da čuvam", kaže voditeljka i dodaje:

"On samo ne voli, pošto smo došli u digitalno doba, ako je neki divan zalazak sunca na moru, da ja vadim telefon i da želim da to ovekovečim sa nas troje. Njemu smeta što ja gubim vreme umesto da uživam u momentu, to je sve što mi zamera."

Kristinina ćerka Tara napuniće uskoro tri godine, a voditeljka tvrdi da nije imala previše odricanja zbog posla.

"Za svih ovih 10 godina bio je samo jedan momenat, ali to nije bilo zbog televizije već zbog mog ličnog angažmana u pozorištu. Bilo je malo tesno, to je bilo u februaru ove godine, ali opet kažem - ne zbog televizije. Oni su uvek tu, kad god je Tara bolesna, i uvek mogu da je dovedem na televiziju. Održali smo ne znam koliko sastanaka kad Taru nije imao ko da čuva, tako da su zaista tu uz mene i uvek su me podržavali. Uvek sam mogla sa kolicima da uđem bilo gde, ako sam morala da budem tog momenta tu. Tako da sam stres sama sebi napravila angažovanjem van televizije. Ne moram da se odričem, a iako se odričem, ja to ne osećam zato što uživam u ovom poslu", ističe Kristina.

foto: Printscreen/RTS

