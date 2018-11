PACIJENTI U KBC ZEMUN GUBE STRPLJENJE: Besni su na DARKA LAZIĆA, viču na lekare, a evo zašto rodbina pravi SKANDALE po hodnicima

Pacijenti KBC Zemun, u kojem se od 23. oktobra leči Darko Lazić, ljuti su na popularnog pevača, ali i na lekare, jer skoro mesec dana traje opsadno stanje u bolnici.

Naime, otkako je Lazić primljen u bolnicu, poznanici i obožavatelji popularnog pevača ne prestaju da dolaze u KBC Zemun, što smeta ne samo lekarima već i pacijentima i njihovim porodicama.

Kako saznajemo, pacijenti zemunske bolnice nezadovoljni su i zbog toga što smatraju da lekari više pažnje i nege pridaju teško povređenom Laziću, a da one sa manjim povredama zaobilaze u širokom luku.

- U prvih nekoliko dana nakon što je Darko doživeo tešku saobraćajnu nesreću, porodica, prijatelji, ali i predstavnici sedme sile danonoćno su opsedali KBC Zemun. Tih prvih nedelju-dve, kada je njegov život visio o koncu, situacija je bila i više nego napeta. Njegovi roditelji su dva puta dnevno dolazili iz Brestača samo da bi ga videli, a prijatelji su satima stajali ispred bolnice kako bi stigli na red da daju krv za povređenog druga. Na sve to dodajte i novinare, koji su po čitav dan izveštavali sa lica mesta o njegovom stanju, pa ćete dobiti jasnu sliku koliko je situacija bila ozbiljna - kaže naš izvor iz KBC Zemun na početku i dodaje da su zaposleni u bolnici dali sve od sebe da spasu Lazićev život, ali i da sačuvaju njegovu privatnost.

- Darko je od prvog trenutka tretiran kao pacijent koji ima prioritet, ali ne zbog toga što je poznat, već što je u bolnicu primljen sa teškim povredama. Zbog toga je i oformljen konzilijum, sastavljen od tima specijalista koji su danonoćno pratili njegovo stanje. On i dalje leži na odeljenju intenzivne nege, a ti pacijenti imaju poseban tretman, što mnogi zaboravljaju - kaže naš izvor i objašnjava zbog čega su pacijenti u KBC Zemun izgubili strpljenje:

- Zbog toga su i nezadovoljni, pa se na hodnicima bolnice sve češće čuju komentari da Darko ima svu negu samo zato jer je poznat. Nedavno se desila i veoma neprijatna situacija, pa je rođak jednog pacijenta napravio skandal u bolnici. Čovek je bio revoltiran konstantnom gužvom po hodnicima, pa je počeo da viče na medicinsko osoblje - kaže naš izvor i objašnjava:

foto: Dragana Udovičić, Kurir

- Ljudi su postali veoma nezadovoljni jer su ubeđeni da im lekari posvećuju manje pažnje nego Laziću. Ali to je potpuno pogrešno, jer svaki lekar radi po savesti, što znači da svakom pacijentu prilaze na isti način. Nije važno da li je neko mlad ili star, bogat ili siromašan, slavan ili anoniman, lekari imaju moralnu i profesionalnu obavezu da ih tretiraju jednako. Ali pacijentima više i od toga smeta i to što je u bolnici konstantna gužva i što su Lazićevi poznanici i obožavatelji odskora počeli da opsedaju odeljenje intenzivne nege. Zbog toga je sada to odeljenje i zaključano - kaže naš izvor na kraju.

foto: Marina Lopičić, Damir Dervišagić

Kurir.rs/Alo/Foto Kurir

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir