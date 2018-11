JASTUK MU JE BIO MOKAR OD SUZA, PROBUDIO SE PREPLAŠEN: Keba je sanjao Olju pre nego što ju je OŽENIO! Lumpovalo se 4 DANA, a evo zašto ga je posle svadbe uhvatila PANIKA!

Dragan Kojić Keba pre nego što je osetio pravu popularnost u ondašnjoj Jugoslaviji, stao je na ludi kamen sa ženom s kojom je danas 35 godina.

Pevač je sreo Olju i mnogo pre nego što su se realno upoznali.

foto: Privatna Arhiva



- Jedne noći sanjao sam da se ženim. Kad sam se probudio, jastuk mi je bio mokar od suza. Bio sam sav uplakan. Postalo mi je lakše kad sam shvatio da je sve bio samo san. Pošto sam došao sebi, krenuo sam u "Gradsku kafanu" da se nađem s prijateljem Mikom Pelenicom. Dok sam vozio auto, pred očima mi se pojavio lik devojke iz sna. Imala je krupne plave oči i plavu kosu u kovrdžama. Pitajući se ko je to, osećao sam kako mi sve više nije dobro. I čim sam stigao u kafanu, požalio sam se prijatelju. Naručio je konjak, koji smo pili ceo dan. Mada mi je Mika govorio da zaboravim na san, sedam dana nisam mogao da se otrgnem od tih misli.

Keba sa majkom Dobrijom i sestrama Ljiljanom i Gordanom foto: Privatna Arhiva

Nedugo potom Keba je bio pozvan da peva na jednom svadbenom veselju, ali je morao da odbije jer je imao već unapred ugovorene nastupe.



- Toliko im je bilo stalo da baš ja pevam da sam na kraju morao da pristanem. I baš na toj svadbi upoznao sam Olju. Njena majka je iz Mostara, a otac iz Velikog Sela kraj Loznice, ali je s petnaest godina otišao u Mostar i tamo postao vojno lice. E, u tom njegovom selu je bila svadba. Iako sam zapazio Olju i čak joj u jednom trenutku u šali rekao kako bih mogao da se zaljubim u nju, zbog čega je pobegla u trenutku, nisam ni slutio da je baš ona žena iz sna. Imala je samo 17 godina - priča pevač, kojeg je sudbina samo tri i po meseca kasnije odvela u Mostar.



- Oljin ujak se ženio 29. novembra i njen otac me je pozvao da pevam na svadbi. Iako sam otišao, novi susret nije bio presudan za našu vezu. Inače, Olja je s porodicom svakog leta dolazila u Veliko Selo kod očeve familije, pa je novo leto bilo prilika da počnemo vezu. Krili smo se, a jednog dana pošli smo na piće do Plave stene prema Zvorniku. Pitao sam je da li je gladna, na šta mi je rekla da bi mogla ćevape da pojede. Iako sam i ja osećao glad, bilo me je sramota da jedem pred njom, pa sam sebi naručio konjak. Nije pojela ni dva ćevapa kad mi se odjednom javila slika devojke iz sna. Prepoznao sam je u Olji i počeo da se znojim. Rekao sam joj da mi nije dobro i da odmah moramo da krenemo. Vratili smo se u Loznicu, do koje je bilo možda oko 25 kilometara, a ja ni reč nisam progovorio i čim je izašla iz auta, pobegao sam kud me noge nose. Uplašio sam se! Nakon petnaestak dana sreli smo se na istom mestu gde sam je ostavio. Pitala me je gde sam nestao, a ja sam pokušavao da joj objasnim kako sam našao drugu devojku Spasu. Međutim, nisam bio uverljiv. U tom periodu kratkog previranja jednog dana sam tužan seo kod kuće i napisao pesmu: "Ti si lepotica iz velikog grada, ti si princeza iz najlepše bajke, a ja lepotan siromašne majke" - iskren je Keba, koji je godinu dana kasnije bio spreman za ženidbu.

foto: Privatna Arhiva

Svadba od četiri dana



- Oljinim roditeljima nije bilo pravo, ja sam ipak bio kafanski pevač, a ona odličan đak. Ali nju nisu zanimali ni otac ni majka, samo ja. Kasnije su me zavoleli, toliko da mi se danas čini kako nikada niko nije toliko voleo svog zeta. Njen otac me nije delio od svoje dece. Nije imao sina, ali me je smatrao za nešto više od muškog naslednika. Pošto je nisam zaprosio, na šta me je Olja podsetila, a već sam bio stigao u Mostar, kupio sam neki skroman prsten za onoliko para koliko sam imao u džepu i pošao kod njih kući. Obuzela me je trema, pa sam, kad su me poslužili, jedva prevalio preko usta kako hoću jednu lozu da popijem. I usledila je svadba. Trajala je četiri dana. Svatovi su prvo pošli u Mostar, gde je bila devojačka svadba, pa potom u „Gradsku kafanu“ u Loznici, o čemu se još priča, onda u Klupcima i četvrti dan u Velikom Selu. Ne krijem da sam plakao na svom venčanju, dok je Olja bila odlučna kao da se udaje deseti put. Kum nam je bio Mirko Kodić, čuveni harmonikaš. Upoznali smo se neposredno pre svadbe, u Torontu. Imao sam tamo koncerte i bio veoma tražen, a devojke su me opsedale. Sećam se kako mi je jedan otac prišao sa čekom da ga popunim na iznos koji želim, samo da se oženim njegovom ćerkom jer zaljubljena u mene. Gledam ček, i odbijem ga, jer nisam prestajao da gledam u Oljinu sliku. Tada je Mirko rekao da će nam on biti kum - evocira sećanja Keba, koji je decu dočekao znatno spremniji nego što je bio za burmu.

foto: Zorana Jevtić

- Nakon venčanja uhvatila me je panika, pitao sam se šta ćemo sutra da radimo. Osećao sam tremu. Ali sve je nekako došlo na svoje. Nikada neću zaboraviti trenutak kada je trebalo da prvi put uzmem Natašu u ruke, želeli smo je i dobili s ljubavlju. Tri godine kasnije na svet je došao Igor.

foto: Zorana Jevtić

- Pošto je neposredno pred Oljin porođaj trebalo da krenem u Australiju, rekla je kako je bolje da ode u Mostar s Natašom i tamo se porodi. S puta sam direktno otišao kod njih. Obradovao sam se Nataši, dok me je tašta upitala da li ja imam još nekoga. Nisam ni bio svestan da sam dobio i sina - seća se pevač.

foto: Glossy

