NE POSTOJI NIJEDAN LEK, PILULA KOJA MOŽE DA IZLEČI MOJE DETE: Anabela Atijas BEZ DLAKE na jeziku o Kiji, Luninom psihičkom stanju, finansijskoj krizi... ŠOK!

Anabela Atijas, koja je pre nekoliko dana ušla u „Zadrugu 2“ kako bi pružila podršku ćerki i nakratko razgovarala sa njom, otkriva od kojih bolesti se Luna lečila, ali i kako reaguje na prozivke koje joj Kija Kockar svakodnevno upućuje.

Iako je Kija u nedavnoj objavi na Instagramu njenu ćerku ponovo nazvala ološem i sramotom, Anabela kaže da je ne osuđuje.

- Ne boli me kada je Kija naziva ološem. Želim joj svu sreću. Znate kako kažu, cilj ne bira sredstvo. Bitno je ko kaže, a ne šta kaže. To što Kija priča za Lunu ne govori o Luni, već samo o Kockarevoj - kaže Anabela i otkriva koje su to psihičke bolesti na Luni ostavile trag.

- Luna je preživela pakao u poslednjih godinu dana. Ne postoji nijedan lek, nijedna pilula koja može da izleči bol posle ljubavi. Moje dete je lečilo nesanicu, noćne more, klaustrofobiju, agorafobiju... Za nju se „Zadruga“ nikada nije završila, od ljudi na ulici, do pretnji i svega. Mi smo to lečili i to je sad OK jer se ponovnim ulaskom u rijaliti suočila sa svojim najvećim demonom - priča pevačica i demantuje ćerkinu priču da porodica ima velike finansijske probleme.

- Luna je zbog griže savesti izgovorila da želi da nam pomogne materijalno. Nema potrebe za tim, moj suprug radi, a ja nastupam - kaže pevačica, kojoj je susret sa ćerkom dao potrebnu snagu.

- Drago mi je da sam dobila priliku da vidim Lunu. Mnogo smo vezane, a to može da razume samo neko ko ima takav odnos sa svojim detetom. Tri meseca mi je nedostajala i kada sam je zagrlila i pomirisala, dobila sam snagu da nastavim da se borim. Dugo sam na estradi, ali sam uvek gledala da prema drugima budem čovek i vodila sam se onom čuvenom: „Kad se penješ stepenicama uspeha, uvek pozdravi one koje sretneš, jer ih možeš opet videti kad budeš silazio.“ Nikada ne znate ko će vam i kada zatrebati i novopečene zvezde ne treba da zatvaraju zadnjicom vrata - zaključuje Anabela.

Krije da je zatvorila butik Butik sa odećom koja je nosila potpis Lune Đogani otvoren je malo nakon prve sezone „Zadruge“, ali ga je Anabela nedavno zatvorila zbog, kako kaže, većih planova i lošeg zdravstvenog stanja. - Butik sam otvorila zbog svog deteta, a zatvorila sam ga jer imamo neke druge planove. Nisam želela da joj pričam o tome kada sam ušla. Morala bih da joj objašnjavam i saopštim da sam se povukla zbog zdravstvenog stanja, a nije bilo potrebe da je i time opterećujem - kaže Anabela.

