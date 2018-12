NATAŠA BEKVALAC SEBE VIDI ZADOVOLJNU U BUDUĆNOSTI: Evo šta kaže da li pored ćerki želi da ima i sina

Nataša Bekvalac, i posle svega što je pretrpela u braku sa Lukom Lazukićem, još ima veru u ljubav, ali priznaje da ne planira više da rađa decu.

foto: Sonja Spasić

Nata je za Kurir otkrila da je sasvim zadovoljna što je majka dve devojčice, pa nema potrebu ni da razmišlja o novoj trudnoći ili o tome da li želi da dobije i sina.

- Sebe vidim zadovoljnu i srećnu u životu, sa partnerom ili bez njega. A što se mene tiče, ja sam sa decom završila. Ostvarila sam se kao roditelj i to je to - poručila je kroz smeh i odmah se požalila da vrlo malo spava u poslednje vreme.

- Nikad ne spavam, ne znam uopšte kako funkcionišem mesecima. Ili radim ili sam sa decom, što znači da nikad ne spavam. I beba me budi noću - kaže Bekvalčeva.

Nataša inače radi punom parom u poslednje vreme, pa i ne čudi što je drma adrenalin. Ona je u duetu s Magla bendom snimila pesmu "Neprijatelj", koju je juče promovisala u klubu Magaza.

foto: Sonja Spasić

Spot za istoimenu pesmu naročito je zaintrigirao javnost, jer se pevačica pojavljuje u sceni potpuno obnažena kako ulazi pod tuš, dok sa pevačem Vladanom Savićem razmenjuje nežnosti.

Kurir.rs/ N. M./ Foto: Marina Lopičić

