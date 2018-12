UBEĐEN DA MU SVI RADE O GLAVI: Darko Lazić tek stao na noge, a odmah se susreo sa ovim OZBILJNIM PSIHIČKIM PROBLEMOM!

Taman što su članovi porodice Darka Lazića pomislili da više nemaju problema, te da Darkov oporavak ide samo uzlaznom putanjom, desila se nepredviđena situacija.

- On je ubeđen da mu svi rade o glavi, da žele da ga gurnu u propast, unište ga… Ne veruje da bilo ko želi da mu pomogne i sumnja u svačiju dobronamernost. Sve to je povezano i sa apstinencijom od opijata, ali i s dugovima prema zelenašima, koji ga ne ostavljaju na miru ni u ovakvoj situaciji - ispričao je izvor blizak porodici Lazić. On kaže da su roditelji najpre mislili da je reč o prolaznoj fazi, te su s njim vodili svakodnevne razgovore ne bi li mu izbacili crne misli iz glave.

- Darko je prvo mislio da mu je i saobraćajna nezgoda podmetnuta i da je neko želeo da ga ubije. Taman kad smo uspeli, ili bar mislimo da jesmo, da mu objasnimo da je to bio nesrećan slučaj i da niko drugi sem njega samog nema veze sa tim, počeo je s drugim paranojama. Opterećen je i time kako ga ljudi doživljavaju nakon nezgode, ali i svih tekstova o njemu koji se tiču njegovih poroka... Ubeđen je da ga svi ogovaraju i omalovažavaju. Da protiv njega spletkare i rovare - ispričao je blizak Lazićev prijatelj, insistirajući na anonimnosti.

foto: Kurir/Marija Dejanović

Kako nam je rekao, nakon što je Darkova majka objasnila lekarima kakve misli more njenog sina, oni su u tome prepoznali psihički poremećaj i povezali ga sa strahovima koje Darko očigledno već ima, te ga posavetovali da kontaktira s dobrim psihijatrom.

foto: Kurir/Marija Dejanović

- Branka će angažovati psihologa, psihijatra… koga god bude trebalo, samo da Darko dobro bude kao pre - istakao je izvor.

Kurir,rs/Alo/Foto Kurir

