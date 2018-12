MOJ PRIJATELJ JE SVOJ ZUB IZVADIO PRSTIMA, UMIRALI SU OD OBIČNOG GRIPA: Viktorija priznala da je koristila heroin i progovorila o STRAVIČNIM scenama koje je gledala

Snežana Mišković Viktorija u nekoliko navrata je govorila o svom iskustvu sa drogom, a jednom prilikom priznala je da je koristila i heroin. Kako je rekla, probala ga je iz radoznalosti, da bi potom pobegla iz te priče.

- Tek u trideset trećoj sam prvi put videla heroin, ovu drogu su koristili muzičari sa kojima sam snimala ploču. Videla sam da ti ljudi ne funkcionišu bez toga. Ja sam po tom pitanju bila prava neobrazovana seljanka, koja ništa o tome nije znala. Pojma nisam imala da uzimanje droge može da dovede do situacije da čovek umre od obične upale pluća, od gripa, da propada ceo organizam, stradaju kosti. Gledala sam jednog prijatelja koji je svoj zub izvadio prstima - rekla je Viktorija.

- Heroin sam probala iz znatiželje, neznanja i radoznalosti. Posle završetka snimanja, nakon što sam ga uzela, osećala sam se kao da me je savladao grip. Kolege su mi rekle da je to početak krize. Pobegla sam ubrzo na more i više nikad nisam pogledala to svojim očima. Iglu nikad nisam probala. To sam gledala samo u "Petparačkim pričama" - rekla je svojevremo Snežana.

Prilikom jednog gostovanja kod Jelene Bačić Alimpić, Viktorija je rekla kako deci priča o tome šta će ih snaći ukoliko se dotaknu tog poroka.



- Osetila sam kada je trebalo pobeći. Pričam toj deci šta ih čeka ako se dotaknu bilo kakvog poroka, a zemlja nam je u očajnom stanju. Došla sam u Beočin i čula da je tamo gram heroina četiri evra i da je pola grada na drogi, a pola su sportisti. Ja tačno osećam da spasavam njih deset, a samim tim i deset familija. Kažem toj deci da je to hrabro od mene, jer ne znam ko bi se iz mog posla prihvatio toga da prizna da ga je nešto okrznulo u životu. A ja idem da im se ispovedam - ispričala je tada Viktorija.

Podsetimo, Viktorija je u septembru 2009. godine ušla na "Farmu", na kojoj je zauzela peto mesto i osvojila nagradu od 5.000 evra. Kasnije, 2012. godine učestvovala je u kulinarskoj emisiji "Prvi kuvar Srbije". Pevačica se krajem 2014. godine povukla sa medijske scene jer je, kako je tada pričalo, shvatila da muzika kojom se ona bavi ne donosi novac.

Ipak, u septembru 2017. godine ušla je u "Zadrugu", nakon koje se ponovo povukla.

