MIROSLAV ILIĆ OTVORENO ZA KURIR: Ne lomim čaše već 30 godina, evo zašto to više NIJE ZA MENE! (KURIR TV)

Miroslav Ilić otkrio je da žali što narodna, folk muzika sve više propada.

Slavuj iz Mrčajevaca, koji je nedavno održao tradicionalni beogradski koncert, kaže da su za to krive brojne njegove kolege koje žele da budu i rokeri i reperi, ali i folkeri.

Kako ćete provesti Novu godinu?

- Supruga i ja slavimo i Novu godinu i godišnjicu braka - punih 49 godina smo zajedno. Tako da se uvek jeftino provučem (smeh). Što se tiče poklona, istrošio sam se mnogo puta. Najlepši poklon smo jedno drugom, ali spremio sam joj i jedan broš sa kristalima. Još malo, pa zlatna svadba, koju ćemo verovatno obeležiti malo svečanije.

Da li ste i vi nekada razbijali čaše, što je opevano u vašoj pesmi "Polomiću čaše od kristala"?

- Prestao sam da ih razbijam još 1989. u martu i rekao: "Više neću!" Pravio sam mnoge gluposti kada popijem, zato sam i prestao da pijem. Nije to za mene.

Mnoge vaše kolege kažu da za njih nema penzije, razmišljate li vi o povlačenju?

- Kako mi to otužno zvuči kada neko kaže: "Jao, ja ne mogu da okačim mikrofon o klin". Okačiću ga kada ja budem mislio da treba! Božja je volja što ja i dalje mogu da pevam i ove godine su meni dar od boga. Ja ih tako doživljavam, tako se i ponašam - vrlo opušteno i zahvalan sam bogu. Moja projekcija je bila drugačija, ali kada već mogu da pevam, što da ne. Pa, nisam ja magarac koji umišlja da je nešto večno! Dok ispred sebe vidim dovoljno ljudi koji hoće da me slušaju, ja neću da prestanem da pevam.

Ali vaša publika je sve mlađa i na koncertima ima dosta tinejdžera i omladine.

- Raduje me što mi je publika sve mlađa, ne zbog mene, nego zbog budućnosti domaćeg folka koji je ugrožen godinama. To što se dešava, a podvodi se pod folk, nepošteno je prema folku, prema meni, prema mojoj generaciji. Narodnjaci su se izbezobrazili, oni su uzeli banku na sve! Oni su i pop, i rok, i hip-hop... A zovu se narodnjaci. Nazovite se kako hoćete, ali nije pošteno da ste folk. Folk je na prvom mestu Tozovac, on je najveći, pa onda Šaban Šaulić, Miroslav Ilić, Marinko Rokvić.

