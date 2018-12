MIRKO KODIĆ OTKRIVA SVE TAJNE ESTRADE KOJIMA JE SVEDOČIO: Brena i Miroslav su bili politički projekat!

Mirko Kodić već 40 godina je jedan od najtraženijih harmonikaša, kako među estradnim zvezdama kao prateći muzičar, tako i kao samostalni izvođač na raznim privatnim veseljima.



Kao takav, on je relevantan svedok prošlih vremena kada su se na muzičkoj sceni zbivale razne zakulisane radnje. U intervjuu za Kurir, Mirko je otkrio kako su izgledali počeci Cece Ražnatović, o svom druženju sa pokojnim Draganom Nikolićem i Zdravkom Čolićem, zbog čega Miroslav Ilić i Lepa Brena krenuli na zajedničku turneju i mnogim drugim temama.

foto: Ana Paunković

- Moja karijera počinje 1979. kada sam došao u Narodni orkestar. Tada sam upoznao Šabana Šaulića. On me pozvao na jednu turneju od 25 koncerata po Jugoslaviji, a s njim sam ostao 25 godina. U to vreme je prvi bio Tito, pa onda odmah Šaban. Sa njim sam i danas prijatelj, svašta smo prošli zajedno.



Kako su izgledale te velike turneje?

- Božanstveno. Lepo družili, zabavljali, igrali karte, a ujedno i radili. U toj ekipi su bili Snežana Đurišić, Zorica Brunclik, Toma Zdravković, Šaban Šaulić, Lepa Lukić.



Jeste li se kockali sa Lepom Lukić?

- Nismo igrali u pare nego u večeru, ili tako neku sitnicu. Nisam smeo da joj izađem na crtu.

foto: Ana Paunković



Na te turneje su išli i Brena i Miroslav Ilić. Kako su se slagali?

- Tada je bila Jugoslavija i spojiti Brenu i Miroslava je više bila politička stvar. Oboje su bili popularni i traženi i PGP je to želeo, ne njih dvoje. To je bilo po principu "spojićemo Brenu, odnosno Fahretu iz Bosne i Miroslava iz Srbije". Tad su već počeli razdori između naroda u Jugoslaviji.

foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Kako je moguće da vi niste, poput mnogih vaših kolega harmonikaša, oženili pevačicu?

- Imao sam veze sa pevačicama, ali nisam hteo brak sa njima. Ne zato što sam ljubomoran, nego nisam želeo tu obavezu. Po meni, žena je za kuću, brak, decu, a ja sam tu da stvorim kapital, da putujem. Meni treba žena koja će da odgaji dete i zato nisam težio tome da oženim pevačicu.



A sa kojim pevačicima ste bili u vezi?

- S kojom nisam! Napiši tako, biće sve jasno.



Dobro. Bili ste u vezi sa Zlatom Petrović. Je l' tačno da vam je ona jedina pomogla kad niste mogli da radite?

- Da. Mi smo već bili raskinuli kada sam slomio nogu. Bio sam u gipsu šest meseci. Tada je došla Zlata sa dve pune kese voća i na sto je ostavila 500 evra. Rekla je "Mirkić, ovo je za tebe. Znam da nećeš skoro početi da sviraš". Ja sam joj rekao da novca imam i da mi nije potreban, a ona je insistirala da mi pomogne. Takođe, i moj kumovi, Keba koji mi je tada pomogao finansijki i obilazio me, i Aca Ilić i Bilja Jevtić.

foto: Printscreen

Da li je tačno da vas je razvela od prve žene?

- Bile su te priče, ali nisu tačne.



U kojem mladom izvođaču vidite buduću veliku zvezdu?

- Darko Lazić je veoma kvalitetan pevač, nadam se da će biti pametan da to iskoristi kako treba. Od ženskih izvođača ima mnogih dobrih vokala, evo na primer Tanja Savić. Ona me oduševljava svojim pevanjem.

foto: Printscreen/Instagram

Govorite o pevačima iz folk muzike. Znate li da je trenutno jedan od najpopularnijih izvođača reper Stefan Đurić Rasta, jeste li nekad čuli njegovu muziku?

- Jesam. Sa Rastom sam u dobrim odnosima, moja ćerka Rebeka njega puno voli. On pravi muziku sadašnjosti, deca se pale na to i ja cenim njegov rad. Ako jednu pesmu voli 500 ili milion ljudi, onda to znači da taj kompozitor vredi. Rasta je doneo nešto novo na scenu, nešto što vredi. Uvek sam umeo das prepoznam mlade talente, u mom orkestru su svirali mnogi muzičari koji danas rade uspešno, poput Sanje Ilića.

Sanja je svirao narodnjake kod vas?

- Pa on i Josip Boček su svirali na Cecninim pločama "Cvetak, zanovetak" i "Lepotan".

Mnogo pesama ste napisali, pa me zanima jeste li zadovoljni isplatom honorara za autorska prava.

- Nisam zadovoljan. Od pre tri godine počeo sam da dobijam malo više para, a do tada nisam dobijao novac ni da kupim povrće na pijaci.

foto: Pritnscreen Instagram

A znate li da su neki izvođači dobijali ogromne svote novca? Na primer, Ana Stanić pre nekoliko godina je dobila oko dva miliona dinara.

- Ja sam hteo da izbegnem odgovor na ovo pitanje. Postoji jedan krug ljudi koji mi nazivamo "muzička mafija". Ne bih puno o tome, ali znam da postoje ljudi koji primaju milionske svote novca. Nije to do mene, pitajte Sokoj.

foto: Ana Paunković

Vaša ćerka Rebeka je krenula vašim stopama u muzici, šta je savetujete?

- Savetujem je da bude svoja i uporna u ovome što radi. Poukašću da ja na ispravan način savetujem do njene 18 godine, a posle će već sama donositi odluke. Rebeka je četiri godine bila kod Leontine u njenom horu, to je bilo divno iskustvo i svakom bih preporučio da ide kod Leontine. Sad je u školi kod Marka Kona, a uporedo ide i u nižu muzičku, smer klavir.

Ivan Ercegovčević/ foto: Ana Paunković

Kurir

Autor: Kurir