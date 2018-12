MITAR MIRIĆ NAKON INCIDENTA U HRVATSKOJ ZA KURIR: Izmišljaju jer su ljubomorni na moju popularnost! (FOTO)

Mitar Mirić doživeo je neprijatnost u subotu uveče, kad je na njegovom nastupu u Bjelovaru izbila masovna tuča.

Folker nije ni slutio da će na koncertu u Hrvatskoj spasavati živu glavu i da će flaše leteti na sve strane. Mitar je zabavljao publiku do tri sata posle ponoći, a iako je planirao da nastavi žurku, morao je da se povuče kako bi se spasao. Hrvatski mediji pišu da je tokom nastupa u bjelovarskom klubu došlo do masovne tuče i da su u njoj učestvovali i policijski službenici u civilu! To je zvanično potvrdila i Bjelovarsko-bilogorska PU.

- Letele su flaše, čaše i pepeljare, ali, na sreću, niko nije teže povređen. Istraga još uvek traje, zbog velikog broja ljudi koji su se za vreme incidenta našli u noćnom klubu - kaže izvor iz policije za hrvatske medije.

Menadžer kluba Vilijam Ded navodi da je neprijatno iznenađen i da su tuču započeli policajci koji su tu došli privatno.



- Klub posluje više od dve godine bez ikakvih problema. Tako je bilo sve do vikenda, kad se održavao koncert i kada su privatno, kao gosti, pod uticajem alkohola klub posetili policajci u civilu, njih desetak. Trojica su provociranjem i agresivnim ponašanjem izazvali tuču, a slučajno je povređen i jedan policajac koji je sa mnom pokušao da smiri gomilu. Uspeli smo da izbacimo sve učesnike napolje. Sve je to izgledalo strašno, a najružnija scena bila je kad je jedan od policajaca ispred kluba devojku od dvadesetak godina uhvatio za glavu i bacio je na pločnik. Nadam se da je devojka dobro i da nema posledica zbog udarca glavom - kaže Ded.

Kontaktirali smo i s pevačem, koji kaže da se njemu ništa nije dogodilo i da je dobro.

- Ma ta tuča se ne tiče mene, ne znam ni šta se tačno dogodilo. Znam da su u pitanju neki policajci, izgleda da su se pokoškali sa nekim. Ja sam tada već završio sa nastupom, nisam ni video tuču. Izmišljaju svašta jer su ljubomorni na moju popularnost. Hvala na brizi i prijatno - rekao nam je Mitar.

Deža vi Već napadnut u Hrvatskoj

Dobio udarac u glavu Ovo nije prvi put da Mitar Mirić doživljava neprijatnosti u Hrvatskoj. Na leto 2016. pevač je napadnut dok je pevao na privatnoj zabavi u Varaždinu. foto: Printskrin - Nije bilo dobro organizovano, nije bilo dovoljno obezbeđenja. Ja sam poveo jednog momka koji bi trebalo da pazi da se niko ne popne na binu. U jednom trenutku, dva pijana gosta su skočila, oborila ga i udarila me u glavu - rekao je tada pevač za Kurir.

On kaže da zbog toga nije prekinuo nastup, već napravio pauzu od 15 minuta i nastavio da peva iz inata.

- Oni su valjda bili revoltirani time što su mi se obratili, a ja ih od muzike nisam čuo - rekao je Mitar.

