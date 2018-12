KONAČNO SAM SE OPASULJIO! DARKO LAZIĆ O KOBNOJ 2018. GODINI: Dosta je gluposti i neozbiljnosti! A evo šta pevač kaže o SVADBI sa Marinom i IMENU za SINA!

Darko Lazić preživeo je tešku saobraćajku, ali i saznao da će mu devojka roditi sina. Pevač je sumirao 2018. godinu pa otkrio planove za 2019.

Kako bi sumirao 2018. godinu? Čega je dosta?

- Dosta je neozbiljnosti, dosta je gluposti, dosta je lažnih napisa. Sada će sve biti kako treba. Konačno sam se, što kažu ljudi, opasuljio. Bilo je ružnih, ali i lepih stvari. Dosta se radilo, hvala Bogu i nadam se da će se to nastaviti, uželeo sam se pesme. Pred sam kraj godine mi se desilo nešto ružno, ali posle toga se desilo i nešto jako lepo. Svakako će biti raznih dešavanja po kojima ću je pamtiti.

Da li sada znači da je došlo vreme za ljubav?

- Odavno je vreme za ljubav. Kod mene je uvek vreme za ljubav. Kod mene je uvek bilo ljubavi, a sada je vreme da se uozbiljim i počnem da gledam na život kako je trebalo odavno da gledam.

Kada ti je bilo najteže psihički? Koliko si plakao?

- Plakanja je dosta odavno. Naravno da sam i ja plakao u teškim trenucima u bolnici. To je normalno, što od bolova, što od nerviranja što se moji bližnji nerviraju. Dosta je toga. Sada idemo nabolje i sad samo osmeh u 2019. godini.

Da li ste odabrali ime za sina?

- Imamo nekoliko imena u opticaju, ali još uvek o tome ne razmišljamo, jer je još rano. Ne bih još uvek da ih otkrivam jer će neko da me preduhitri i da to ime (smeh). Ali eto, mogu da kažem da će to sigurno biti lepo ime.

foto: Printscreen/Instagram

Da li će svadbe biti pre ili posle porođaja?

- Prvo porođaj, lagano. Sve ćemo polako.

Kako se sada osećaš?

- Osećam se odlično. Dobro napredujemo, zadovoljni su i doktori i moja porodica, a i ja, naravno. Jedva čekam da se potpuno oporavim.

Novu godinu i Božić provodiš u banji, hoće li biti nekih specijalnih želja za poklon?

- Videćemo, polako. Mislim da ću biti u banji. Ja sam već dobio najveći poklon za ovu godinu, dobiću sina. A ako Deda Mraz svrati i donese paketić, neću se buniti.

Može li da se kaže da si u 2018. godini prošao od dna do vrha, prošao kroz pakao i da je svemu sada došao kraj?

- Tek idem na vrh. I tek ću da budem na vrhu.

Da li Lorena zna za bebu?

- Još ne zna, ali saznaće uskoro. Čujemo se redovno. Rekao sam joj da sam se povredio. Zna da imam zavoje na nozi, ali ne bih voleo da se time opterećuje. Ona će biti presrećna, da čuva bebu pogotovo. Ona non-stop voza bebice po kolicima. Voli ona to i biće presrećna.

Šta ćeš prvo da joj kažeš kada je budeš video?

- Samo ću dugo da je grlim.

foto: Printscreen/Instagram

