ĐOLE NIJE PODRŽAO LUNU, A ONEVESTIĆE SE KADA OVO ČUJE: Đogani priznao šta misli o Slobi i zašto mu NE ZAMERA!

Luna Đogani stavljena je na stub srama zbog veze sa Slobom Radanovićem, a sada se oglasio i njen stric Đole Đogani.

Kako je Luna navela, neki od članova porodice su je se stideli zbog svega što se dogodilo u rijalitiju. Jedan od onih ko je često komentarisao Lunu i na pozitivan, ali i na negativan način jeste Đole Đogani.

Po prvi put, Đole je komentarisao Slobu Radanovića i otkrio da li bi mu se javio u prolazu:

"Ne nisam u kontaktu sa njim, generalno ja mislim da je on okej i gotivan dečko, i ukoliko bih ga sreo javio bih mu se, popričao bih sa njim. Suštinski mislim da je on mlad da bi postupio kao ja što bih sa ovim znanjem i iskustvom, on ima ipak samo 28 godina, pa mu ni ne zamerim toliko", rekao je Đole.

