SHVATILA SAM KO SU MI PRAVI PRIJATELJIL: Dragana Mirković otvorila dušu i otkrila sve TAJNE, a evo koga se najviše BOJI

Dragana Mirković prethodnih 12 meseci imala je puno razloga da bude srećna i zadovoljna kako u privatnom životu tako i zbog uspeha u karijeri.



I pored toga što skoro dve godine nije objavila novu pesmu, ona je tokom cele 2018. radila punom parom i zadovoljna je svime što joj se dogodilo.



- Godina za nama donela mi je pregršt lepih trenutaka, pre svega bila je to godina mog jubileja, i to sam proslavila okružena ljudima koji me vole. U ovoj godini porodica mi je bila dobro, što mi je najbitnije, svi smo bili zdravi i srećni, održala sam sjajne koncerte i imala nezaboravna druženja sa publikom. Sve u svemu, pamtiću je po dobru, a čak i oni retki loši trenuci učinili su samo da budem još jača i da shvatim ko su mi pravi prijatelji.



Šta ste poželeli svojoj porodici i sebi u narednoj godini?



- Više mira, zdravlja i sreću, da se i dalje volimo i podržavamo kao dosad i da još više vremena provodimo zajedno.



Često putujete zbog posla i nastupa. Koliko deca osećaju vaše odsustvo od kuće?



- Trudim se da svaki slobodan trenutak posvetim njima, tako da se moje odsustvo zbog posla ne bi osetilo. Mislim da je najbitnije to što sam, u vreme dok su odrastali, karijeru stavila u drugi plan i posvetila im se, i uverena sam da je to jedan od razloga što su izrasli u divne ljude na koje smo Toni i ja ponosni. Sa druge strane, oni su danas tinejdžeri koji imaju svoje društvo, svoj život, tako da im mama nije sve vreme ni potrebna. Ali najbitnije je to što znaju da ću, kada zatreba, uvek biti tu.

Kako izgleda vaš običan dan?



- Lagala bih kada bih rekla da se bavim često kuhinjom ili sređivanjem kuće, mada sve to, naravno, umem da radim. Uglavnom kad ustanem, popijem kafu, pogledam vesti, odgovorim na poruke i mejlove, a potom sam na telefonu sa porodicom i saradnicima kada nemam već isplanirane sastanke ili porodične obaveze.



Kada čovek pogleda sa strane, vaš život izgleda kao bajka, ali sigurno postoje momenti kada je stvarnost sasvim drugačija. Koje su muke Dragane Mirković?



- Imala sam sreću da mi je život za svaku lošu situaciju koju sam proživela dao bar dve lepe. Imam divnog muža, decu za ponos, karijeru, ljude koji me vole. Načelno, sem zdravlja, koje je uvek i svima briga, sve ostalo loše dolazilo mi je od ljudi. Umem da kažem da se u životu plašim samo Boga i ljudi koji se Boga ne boje. A i sa takvima sam se sretala, ali mislim da će ljubav uvek pobediti mržnju i zato se njome isključivo i borim kroz život.



Oko čega se vaš suprug i vi najčešće sporečkate i kako izgleda pomirenje nakon toga?



- Mi se nikada nismo pomirili jer se nikada za sve ove godine nismo ni posvađali.

Želela penziju

PUBLIKA MI NIJE DALA DA ODUSTANEM Ako znamo da bez problema možete da napunite bilo koji prostor gde pevate, šta još treba da se desi da konačno održite spektakl na Ušću? - Najpre, hvala na komplimentu. Ono što mora da se desi jeste da dođem u priliku da publici ponudim nešto novo, drugačije, da im pružim ne samo muzički već i scenski i produkciono savršen događaj, kakav od mene dosad nisu doživeli. Tada ću biti spremna da ponosno stanem pred njih i to će biti moj način da im se zahvalim što su mi davali ljubav i podršku sve ove godine i što nisu odustali od mene čak ni u trenucima kada sam ja pomišljala da odustanem.



