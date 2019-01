OTKRIVENE SVE TAJNE TEŠKIH 90-IH: Procurile sve istine SRPSKE ESTRADE i otvaračica usta, a ONE su za pesmu uzimale samo 50 € (VIDEO)

Aleksandra Radović, Ana Kokić, Ivana Peters danas su velike zvezde a ranije je sve bilo drugačije

Sada već proslavljenje pevačice, Marija Mihajlović, Ivana Peters, Aleksandra Radović, Tanja Jovićević 90-ih godina su bile devojke iz senke koje su pevale i pozajmljivale glas brojnim tada popularnim pevačicama.

Kada se ovo razotkrilo mnogi su bili i te kako iznenađeni, a naše pevačice koje zapravo nisu pevale svoje pesme, već su samo đuskale uz njih i otvarale usta su članice Modelsica, Ana Kokić u grupi "Energija" i mnoge druge.

Marija Mihajlović je navodno pesme naplaćivala 50 maraka, a za zvezde umesto kojih je pevačla je imala jedan zahtev.

- Ja sam insistirala da stoji moje ime. Na svim tim nosačima zvuka piše moje ime i u kom sam svojstvu ja tu, tako da tu nema nikakve zabune. Jedina zabuna u tome je što ljudi više vole da gledaju televiziju, nego da čitaju šta pise na tim kasetama i CD-ovima. Te devojke koje se pojavljuju su igračice, one su igračice, a što one po scenariju moraju da otvaraju usta, ja ne znam - rekla je svojevremeno Mihajlovićeva.



Glas Ivane Peters stoji iza hita “Oči boje duge” grupe “Dr. Iggy“.

- Spoj boje glasa, način na koji sam otpevala i teksta, možda je to dovelo do toga da sada bude kao neka himna. Sada mi sve to deluje naivno i otpevala bih je u potpuno drugačijem aranžmanu. Ja bih to sada mnogo promenila, posle ovoliko vremena - rekla je Ivana za Mondo.rs.

Ana Kokić je i sama priznala da na početku karijere nije pevala, uz objašnjenje da je tada bila jako mlada.

- Nikad nisam krila da je na dva albuma grupe “Energija” pevao neko drugi. Bila sam mlada, tada sam imala samo 16 godina i nisam imala mnogo iskustva sa estradnim pevanjem. Već na trećem albumu pevala sam ja - izjavila je Ana.

Tanja Jovićević je otpevala prvih par albuma “Modelsicama”, Aleksandra Radović je pevala pesmu “Bez tebe”, za poznati bend “Dobar, loš, zao”, a Ceca Slavković je umesto otvaračica usta otpevala pesmu “Tornado”, grupe “Mej Dej”.

