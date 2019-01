OBRT! NIJE DUŠKO SNIMAO JELENU KAKO TRAŽI DA JOJ LIŽE G.ZU I R.BICU! Evo ko je biznismen koji je bio sa njom u kafiću!

Seks-afera Jelene Karleuše i fudbalera Ognjena Vranješa trenutno trese Srbiju. Lascivne prepiske i eksplicitne fotografije pevačice i fudbalera preplavile su internet, a ponovo su u žižu javnosti došlli drugi erotski uradci male od skandala.

Najpoznatiji je svakako onaj na kojem ona odgovara na provokativna pitanja muškarca koji je snima i simulira oralni seks. Iako se u jednom trenutku pojavila informacija da je muškarac koji postavlja pitanja njen sadašnji suprug, istina je malo drugačija.

Snimatelj je ustvari V. Marić, biznismen iz Ripnja koji živi u Švajcarskoj, inače brat tragično stradalog Gorana Marića.

Marićem koji se ranije zabavljao sa hrvatskom staretom Nives Celzijus i voditeljkom Sandrom Drašković.

Biznismen i pevačica su se upoznali na jahti "Peršing" kojom su plovili u užem krugu prijatelja.

Evo kako je to izgledalo:

- Volim kad mi ližeš ribicu. I guzu kad mi ližeš - rekla je Jelena Mariću, a on je uzvratio:

foto: Printscreen

- A kad te tu*am? Je l' voliš da mi pu*iš? - pitao ju je on, a onda je Karleuša isplazila jezik i počela da sisa srednji prst.

foto: Printscreen

Pogledajte Jeleninne rane radove:

Slaba na kameru pic.twitter.com/vrQjNABW2k — Drustvene mreze (@drustvenidrug) January 15, 2019

Podsetimo, skandal o razvodu Jelene Karleuše i Duška Tošića prvi put je krenuo na Božić, a sve je počelo zbog poruka koje je razmenjivala sa bosanskim fudbalerom, koje je Duško navodno pronašao u telefonu. Pevačica je poruke, kako se pisalo, razmenjivala sa bosanskim fudbalerom pa joj je suprug zbog toga zaplenio mobilni telefon.

Ubrzo pošto je par demantovao navode o razvodu, internetom su krenule da kolaju sporne fotografije Jelene Karleuše, koja putem Fejstajma vodi vrele razgovore Ognjenom.

JK je istakla da je u pitanju fotošop i da iza šokantnog materijala ne stoji samo jedna osoba, pa dodala da će svi pravno odgovarati. Vranješ je, pak, istakao: "nit sam fan, nit paćenik nit psihopata kako ona želi da me predstavi, pre će to biti ona, i to sam spreman da dokažem da za sve sto kažem imam dokaze. Nisam nikoga nit jurio nit prisiljavao, sve je bilo dobrovoljno uz obostrano zadovoljstvo".

Pevačica je spremna da se lavovski bori do samog kraja, a u tome joj suprug pruža ogromnu podršku, kao i mnogobrojne kolege.

(Kurir.rs)

Kurir

Autor: Kurir