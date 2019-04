SVE VIŠE TO VOLIM, A RANIJE ME JE OPTEREĆIVALO: Jelena Tomašević priznala u čemu UŽIVA od kada je prešla tridesetu!

Jelena Tomašević otkrila je svojim fanovima šta radi od kako je prešla tridesetu godinu.

Pevačica priznaje da joj se mnogo puta desilo da se ne našminka kako želi.

foto: Printscreen Kurir TV

"Učila sam kao mala da izvlačim ajlajner, gledala sam mamu kako to radi. Vežbala sam i mnogo puta je bilo neuspelo, ali sada to radim iz jednog poteza. Stalno ističem da od kada sam prešla tridesetu sve više volim da se sređujem i uopšte mi ne pada teško. Ranije me to opterećivalo. Ima nečega u tome da su žene posle tridesete u najlepšim godinama", rekla je Jelena i objasnila šta njen suprug Ivan Bosiljčić voli:

"On voli kako ja izgledam bez šminke, tako da njemu ne smeta što sam preko dana bez šminke, ali voli i da me vidi sređenu. To ne zavisi od toga koliko smo fizički sređeni, već da li nekoga voliš ili ne."

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Blic, Foto: Ana Paunković

