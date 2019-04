LJUPKA STEVIĆ SASLUŠANA ZBOG UBISTVA! Pevačica po drugi put odgovarala na pitanja O ZLOČINU: Odbila je poligraf, napravila skandal... NIJE JOJ LAKO!

Ljupka Stević poslednjih dana proživljava pakao. Pevačica je nedavno po drugi put saslušana u policiji zbog ubistva koje se dogodilo u naselju u kojem živi.

Zločin je, kako saznajemo, izvršen pištoljem koji je u pevačicinom vlasništvu, zbog čega se ona našla u velikom problemu.

"Nesreća se dogodila pre dve godine i ispostavilo se da je ta osoba usmrćena pištoljem koji se vodio na Ljupku. Kako policija nije imala sve dokaze, slučaj je vraćen na početak i ona je ponovo saslušana. Njoj se to uopšte nije dopalo, ali je otišla u stanicu. Tamo je nastao haos od prvog trenutka", priča naš sagovornik koji je upućen u celu situaciju.



Pevačica je odbila poligraf i napravila skandal u policijskoj stanici.



"Bila je veoma nervoza i ljuta. Drala se i pretila. Oni su pokušavali da joj objasne da je za nju najbolje da se podvrgne poligrafskom testiranju. E, tada je tek skočila i pobesnela. Inspektor je rekao da će joj staviti lisice na ruke jer je takvo ponašanje nedopustivo. Ona je urlala i govorila da je javna ličnost i da joj ne treba povezivanje sa ubicama i ubistvima. Kada je videla da nema kud, smirila se i zamolila da se saslušanje odloži", završava naš izvor.



Pozvali smo Ljupku, koja je potvrdila naša saznanja.



"Tačno je to da sam bila neprijatna, ali kako bi vama bilo da vas saslušavaju za teško krivično delo. Uvek sam tu za organe reda, koje izuzetno poštujem. Ljudi samo rade svoj posao i to najbolje što mogu u cilju svih nas, ali, eto, desilo se da sam tog dana bila jako nervozna, i izvinjavam se zbog toga. Nemam nikakve veze sa ubistvom. To odgovorno tvrdim, a pištolj mi je ukraden još pre tri godine. Ja sam već tim povodom saslušana i pristala sam na poligraf, koji je pokazao da govorim istinu. Sada nisam želela to da uradim jer sam i tada doživela stres, nije nimalo prijatno odgovarati na takva pitanja", kaže Ljupka.

