PREVALIO POLA VEKA, OŽENJEN A LJUBI SUBOTIĆKU! Ovako je Aleksandra izbegla GNEV PREVARENE ŽENE, a tek da čujete ko joj je za to vreme čuvao ćerku!

Aleksandra Subotić teško se mirila sa time što ju je bivši verenik David Dragojević ostavio u rijalitiju, a onda i zbog toga što mu je Ana Korać naočigled cele Srbije postala nova devojka, sa kojom non-stop razmenjuje nežnosti. Po povratku u rijaliti, skandaloznim svađama bivši par obeležava gotovo svaki dan, a malo je poznato da se Aleksandra ponovo zaljubila u upustila u romansu već nepunih mesec dana nakon što je ostala bez Davida.

foto: Printscreen

Ovu priču za domaće medije potvrdila je i Davidova majka Biljana Dragojević. Misteriozni biznismen je iz Novog Sada, ima 50 godina i oženjen je. Uprkos svemu, u vezi je sa Aleksandrom, a kako se navodi - Novi Sad je mali grad, te su glasine o aferi do njegove žene brzo stigle.

"Aleksandra je tri nedelje po izlasku iz 'Zadruge 2' upoznala starijeg biznismena iz Novog Sada u koga se zaljubila i sa kojim je u vezi. On ima oko 50 godina, a ono što je šokantno jeste da je on oženjen. Novi Sad je mali grad i sve se brzo saznalo, a ova ljubavna priča ubrzo je došla i do žene Aleksandrinog dečka. Ogroman skandal bi nastao da se ona nije vratila u rijaliti i dok ona bez pardona glumi žrtvu i ostavljenu devojku, pred kamerama pozdravlja svog oženjenog partnera", otkrio je dobro obavešten izvor.

"Saznaće se sve, ja sve znam već. Znam ko je čovek, poznajem i njegovu ženu. Mislim da mu je supruga već čula sve što se dešava", tvrdi Biljana, pa nastavlja: "Mislila sam da će ona biti drugačija, da će malo da se promeni. Krivo mi je što optužuje Davida i što je tolika žrtva ispala, a eto, kako je mogla tako brzo sve da preboli? Posle manje od mesec dana od raskida sa Davidom je našla drugog. Otišla je na večeru, a ja sam čuvala Magdalenu. To se ponavljalo, nisam htela da pitam gde je i sa kim. U Novom Sadu svi poznaju Davida, nju su videli i sve se saznalo, samo što ja nisam htela da komentarišem sve do sada."

foto: Printtscreen Instagram

Davidova majka tvrdi da je podržavala Aleksandru sve do trenutka dok nije čula brojne laži koje je izgovorila pred kamerama u rijalitiju.

"Od raskida Davida i nje sam maksimalno bila uz Aleksandru i Magdalenu, postavila sam se sa neke ženske strane. Kada mi je rekla da ulazi u 'Zadrugu 2', posavetovala sam je da ga ne napada, da se ne svađaju, ipak iza njih je veza od dve godine i nikada se ne zna gde to vodi. Nije me poslušala, šokirana sam stvarima koje izgovara i lažima, prema Davidu se postavlja baš kao Ljuba prema Karađorđu. Zaista je bezobrazna i počela je da gazi sve pred sobom. Uporno govori neistine", poručila je Biljana pa dodala:

"Odvratno mi je to što je prokomentarisala to da je Lazar zaljubljen u Davida i što ide na te gej stvari. Očigledno ne misli na mene i nije joj stalo šta ja mislim. Povređena žena se brani svim mogućim sredstvima i ja mislim da je ovo deo njene osvete što je David sa Anom. Najnormalnije sam je primila u kuću, laži su da je davala novac za hranu i da je renovirala Davidov lokal. Aleksandra je po izlasku iz 'Parova' potrošila 10.000 evra koje su joj fanovi dali, ja nisam ulazila u Davidove i njene finansije. Optužuje njega da je trošio više, ali i to je neistina, kao i informacija da je uložila u lokal koji David iznajmljuje", kaže Biljana.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Blic/Foto: Instagram screenshot

Kurir