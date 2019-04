UBILA BIH ZA SAŠU POPOVIĆA! Milica Todorović bez dlake na jeziku: Kad se ovo bude desilo pevačica će prva PLAKATI ZA SVOJIM POPKETOM!

Dok promoviše novi hit s kolegom Mirzom Selimovićem, pevačica Milica Todorović otvara dušu i o intimnim temama. Za sebe kaže da je devojka za duge veze koja bez sadašnjeg dečka ne bi mogla da zamisli svoj život.

Za to što se još nije skućila i kupila sopstveni stan navodi da je kriv njen izbor da sav novac koji zaradi ulaže u nove pesme i spotove.

Snimila si dosta dueta s različitim kolegama, poslednji sa Mirzom. S kim si imala najbolju saradnju?

-Svaka je bila je posebna i sa sobom donela fantastičnu energiju, ali i nerviranje. Na primer, za pesmu "Limunada" sa Eminom Jahović spot smo snimali na 50 stepeni. Topila se kamera, Emini nije bilo dobro, padao joj je šećer. S druge strane, pre nekoliko dana nakljukala sam se antibioticima dok sam snimala s Mirzom. Ali kad vidim krajnji rezultat, tresem se od sreće.



Da li podižeš kredit i ulaziš u debeo minus da bi sve to otplatila?

- Ništa me ne pitaj. Sve ide ukrug: koliko zaradiš, toliko i uložiš. Moram da dam za tekst, spot, sve mnogo košta. U pesmu "Šou-program" uložila sam mnogo, a ona i nije nešto prošla. Ipak verujem da mora da se uloži, a vratiće se kad-tad. Najvažnije je da imaš hit. Ja nemam ni stan niti bilo šta drugo, jer sam do sada kupila petnaestak pesama koje nikad nisam ni snimila. Platim ih uredno, a onda prođe vreme i više mi se ne sviđaju.



Možeš li da opstaneš na estradi, s obzirom na to koliko novopečenih pevačica ima?

- Ja sam i bez hita radila svaki vikend. Znate zašto? E, pa zato što sam bila vredna. Trudila sam se da se na svakom svom nastupu, koliko god bude naroda, a nekad ih bude i pedeset, ponašam kao da ih ima pet hiljada. Posvetim im se maksimalno i oni se oduševe. Rašire priču da je bilo super i meni je svaki sledeći klub opet prepun.

Kako si uspela da ostaneš normalna i ne uobraziš se?

- Ni sama ne znam, ali bogu hvala. Čovek se rodi. Prijatelji mi kažu da moram da imam malo žešći stav, ali džabe, ne umem. Trudim se da budem ozbiljna, ali jače je od mene. Kao da u sebi imam nekog đavolka koji mi šapuće šta da kažem. Pa ja - sve što na um, to na drum. Eto, danas sam htela da se ugrizem za jezik, ali nisam stigla. Jezik mi je brži od pameti. Pričam javno kako sam se ugojila, a zapravo sam smršala. I onda kažem sebi što sam morala to da pričam!



Moraju li sve pevačice da budu fit?

- Ne moraju, ali ja se ne osećam dobro s viškom kilograma. Nikad nisam bila bucka, to mi nije u genetici. Ali, uz stres, posao i nespavanje, sve se poremeti. Ne osećam se lepo i ne mogu da obučem stvari koje mi izabere stilista.



Ima izreka koja kaže "bolje da ljulja nego da žulja".

- E, to jeste, osećam se ženstveno ovako. Majke mi.

Dobro, kad ćeš da se udaš?

- Svi me to pitaju, a ja nemam odgovor. Kad dođe taj trenutak, odmah ću da objavim na sva zvona. Ne bežim od toga, nego jednostavno nemam šta da kažem na tu temu. Sve je otvoreno.



Deluje kao da namerno odlažeš svadbu!

- Naprotiv. Sudbina je sudbina. Čovek planira, bog se smeje. Mogu samo da kažem da ne bih volela raskošnu svadbu, već romantično venčanje na plaži.



Smatraš li sebe devojkom za duge veze?

- E, ta sam. Imala sam dve veze, po četiri-pet godina. Kad se uhvatim, ne puštam ko krpelj.



Smatraš li da si osuđena na poznate momke?

- Prvi momak Nenad bio je poznat. Sa njim se i dalje čujem, iako se oženio i ima dete, čujem se i s njegovom mamom. Dobro, zove me na pihtije i Radetova majka...

Zbog čega se najviše svađaš sa sadašnjim dečkom?

- Zbog totalnih gluposti. Ali ne bih mogla da zamislim život bez njega. Ne bih volela to, ne želim to.



Šta mu nikad ne bi oprostila?

- Sve bih mu oprostila! Razgovorom sve može da se reši. Mi zaista funkcionišemo kao super par. O nama nema ništa loše da se pomisli, a kamoli da se kaže. Savršeni smo.



Dugo si nosila titulu najguze, dok je nije dobila Sandra Afrika.

- Lepo je kad ti neko kaže da si zgodan. Sandra se pojavila dve godine kasnije, ali nikad nisam razmišljala o tome čija je guza bolja. Ona je fenomenalna riba.



Šta ti je priroda dala, a šta ne?

- Dala mi je guzu i noge, a nije veće grudi. Nikad nisam ni planirala da stavim silikone. Nemam ništa protiv plastične hirurgije, ali zasad ništa ne bih menjala. Ja sam zgodna žena.

Kako živiš bez "Granda"?

- Sve je isto, verujte. Popke (Saša Popović) i ja smo se baš skoro čuli. I ja sam mu rekla da ću prva da plačem kad on bude otišao u penziju. Uvek je bio tu za mene. I kad je na odmoru u Italiji, on mi se javi na telefon. Kad god sam dolazila iz Kruševca, pitao me je da li imam za kartu. Verujte da bih ubila za njega!

