EKSKLUZIVNO OTKRIVAMO ŠTA JE PRAVI RAZLOG ZA RAZVOD LAZIĆA I SEVIĆKE: Darko orgijao s prostitutkama,a Ana ga ganjala po hotelu!

Pevač je svojevremeno pevao na jednoj žurki čiji su domaćini rešili da ga počaste devojkom iz „arsenala“ makroa Mihajla Maksimovića, a njegova tadašnja supruga je to saznala i napravila haos

Darko Lazić i Ana Sević rastali su se pre više od godinu dana, a kako Kurir Stars ekskluzivno saznaje, ona se odlučila za razvod kada je saznala da njen tadašnji suprug orgija s prostitutkama!

Pevač je, naime, svojevremeno bio korisnik usluga takozvanih elitnih prostitutki, zbog čega je u jednom poznatom beogradskom hotelu nastala prava filmska akcija nakon što ga je Ana potražila na mestu „zločina“! Darko je tada pevao na jednoj megalomanskoj žurki, gde se zbog orgijanja s prostitutkama okupio sav beogradski „krem“.



Kada je doveo atmosferu do usijanja, počastili su ga jednom devojkom, s kojom je Lazić otišao u sobu, saznaje Kurir Stars od izvora koji je inače bio dugogodišnji klijent prostitutki nedavno uhapšenog makroa Mihajla Maksimovića.

- Darko je pevao od 19 do 23 časa, cirkao je alkohol sve vreme i bilo je ludo. Svi su se zezali, jeli, pili, tu su bile i prostitutke koje su celo veče zabavljale goste. U prizemlju je bilo veselje s muzikom, a na spratovima su bile sobe za klijente. Dare nas je zabavljao, a kad je završio posao, dali su mu jednu zgodnu crnku da ga počaste, jer je super pevao. Posle 23 časa su njih dvoje otišli u sobu. On je bio skoro obeznanjen od alkohola, ali i od nekih psihoaktivnih supstanci - priča naš izvor i dodaje da to veče pamti kao da je juče bilo zbog onoga što je usledilo kada je na žurku neočekivano upala Lazićeva tadašnja žena Ana Sević i napravila skandal!

- Sve je bilo super, ali smo se već svi pitali što Darko ne silazi iz sobe posle pet sati. U jednom momentu upala je Sevićka u hotel i počela da drami na sav glas gde je Darko. Bilo je jasno da joj je neko javio gde joj je muž i šta radi. Počela je da ga traži po hotelu i da pravi skandal, da viče kako zna da je tu, ali nije uspela da ga pronađe - kaže naš izvor i dodaje da je pevačica bila toliko besna da je čak trčala po spratovima.

- Ona je nekako napustila hotel nakon ubeđivanja s osobljem, a Darka smo potpuno pijanog jedva izneli iz sobe tek u četiri ujutru, kada je otključao vrata, i strpali ga pravo u automobil da ga vozimo kući - seća se naš sagovornik, dok Ana i Darko nisu bili dostupni za komentare.

Podsetimo, nakon što su objavili da će se razvesti sporazumno, Darko je počeo vezu s verenicom Marinom Gagić, koja čeka njegovo dete, a Ana s Danijelom Nedeljkovićem, od koga se i sada ne razdvaja. Razvod para koji ima ćerku ipak još nije gotov, a pisalo se da je razlog podela imovine.

Nema šta nije radio

PRAVIO GLUPOSTI ZBOG DROGE I ALKOHOLA uhvaćen na delu Darko šmrče belo foto: Screenshot Darko Lazić važi za pravog skandal-majstora, pa je tako pre više od godinu dana Kurir ekskluzivno došao u posed snimka na kome pevač šmrče kokain. Više puta je izazvao skandal zbog pijanstva, a poslednji put ga je to skoro koštalo života, kada je umalo poginuo u udesu u oktobru 2018. vozeći automobil bez dozvole. Olupina Lazićev automobil skroz uništen u udesu foto: Damir Dervišagić Takođe, osvanula je i njegova fotografija kako se strasno ljubi s muškarcem, a Lazić je i to pravdao pijanstvom. - Joj, bože moj, to je naša neka pijana priča. Zezali smo se. To mi je najbolji drug. Popili smo, pijani se poljubili iz zaje*ancije i to je ispalo kako je ispalo - izjavio je tada Darko, koji se ne smiruje ni sada, iako je više puta posle saobraćajke javno govorio da će iz temelja promeniti život. nije se opametio Posle nesreće opet pije foto: Screenshot Kako pokazuje snimak koji je nedavno osvanuo na internetu, pevač i dalje pije žestinu. Na njegovom stolu je tokom veselja, na kome mu je na uvce pevao kolega Era Ojdanić, stajala rakija, koju je sklonio kada je uočio da ga snimaju.



