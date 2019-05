Slomio sam karlicnu kost na dva mesta u redu sam i dobro podnosim,zapao sam na trenutak vracajuci se iz Sabca i sleteo i udario u ćupriju hvala bogu mogao sam proći mnogo gore ...ne brinite biću dobro

