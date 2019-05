ŠOK INTERVJU KAJE OSTOJIĆ! STIGLA IZ BELGIJE BEZ DŽEKA DŽUNIORA! Progovorila o VELIKIM problemima koje ima sa mužem, PROSTITUCIJI... A sve će vas ZGROZITI kada čujete s kakvim MASTIMA je uvećala d*pe (VIDEO)

Iskrena do kraja

Pevačica Kaja Ostojić posle duže medijske pauze vratila se na muzičku pa je odlučila i da iskreno odgovori na mnoga škakljiva pitanja. Kaja je otkrila kako je u braku sa Džuniorom Džekom, priznala nam je i da je malo sređivala telo, a čak je i progovorila na temu prostitucije s kojom je često dovođena u vezu.

Kajo, dugo te nije bilo? Zbog čega?

- Neke ružne strane ovog posla me poljuljaju i onda pomislim da mi to ne

treba, pa odem. Bila sam u Belgiji i nije mi se radilo...

Da li si razmišljala o tome da napustiš estradu?

- Da, ali uvek se pojavi neko s dobrom pesmom, što me vrati na muzički put.

Kad će suprug Džunior Džek da ti uradi pesmu?

- Nas dvoje u studiju nemamo dobru energiju. Posle nekoliko propalih pokušaja shvatili smo da je najbolje da ne sarađujemo.



Kako mu se sviđa ova tvoja nova pesma?

- Veoma mu se dopala, što je veoma čudno jer on hejtuje sve. Nikad mu se ništa ne dopada.

Čini se da ste dijametralno suprotne osobe. Ti si mlada, luda i puna energije, a on kao da je mračan i negativan… Je l’ nas osećaj vara?

- Ne vara vas, u pravu ste. On je studijski moljac koji ne pije alkohol, ne voli da izlazi… Kao sagovornik je vrlo zabavan, ali za život udvoje... (smeh) Kada smo počeli da se zabavljamo, tog leta smo putovali, provodili se, izlazili po klubovima. I to je bilo to. Sad, kada odemo na Ibicu, a idemo svake godine i budemo tamo po mesec dana, dok svi normalni ljudi izlaze i provode se, mi sedimo kod kuće.

Kao penzioneri?

- E baš tako!

Znaš li da niko neće poverovati u to? Ljudi misle da vi živite raskalašnim životom, da se drogirate, opijate?

- Da, znam da to mnogi misle. Pogotovo zbog Džuniorove fizionomije lica, crnih podočnjaka. Malo je tamnoputiji i veoma je mršav, pa ljudi misle da je narkoman. Moja mama me je, čim ga je ugledala prvi put, pitala da li se drogira (smeh). Ali, nećete mi verovati, on je najveći strejtaš na svetu. Ne koristi ništa od zabranjenih supstanci.



Zašto nije došao da te podrži? A ni na prošloj promociji ga nije bilo?

- Zato što je njemu sve ovo dosadno i smara ga... Za sve ove godine nije se udostojio da nauči srpski jezik, a ja sam naučila čak četiri pored njega. Kada god dođe u Srbiju i čuje mene kako pričam s nekim, on se iznervira, pošto ništa ne razume.

Da li si ispratila porno-afere i priče o elitnoj prostituciji o kojima se mnogo pisalo? I tvoje ime se dovodilo u vezu s tim. Da li je neko kontaktirao s tobom tim povodom?

- Ispratila sam tu priču samo u prolazu. Svi mediji koji su ikada moje ime pomenuli u tom kontekstu tuženi su. Nemam šta više da kažem na tu temu.

Ali zašto se tvoji inicijali stalno pominju? Zbog čega pišu da se pevačica K. O. bavi prostitucijom?

- Ne bih ništa da komentarišem na tu temu, zaista. Meni je ispod časti da o tome pričam. Ne interesuje me uopšte ništa u vezi s tim.

Da li postoji nešto o čemu baš ne voliš da govoriš? Koje ti pitanje najviše smeta u intervjuima?

- Ne volim da govorim o glupostima o kojima sam baš malopre rekla da su mi ispod časti. Ne volim da pričam o rekla-kazala govorkanjima i tračevima. Ne volim da mi se uopšte spominju takve stvari.

Ali o tome mora da se govori. Zašto bi se neko ko nema veze s prostitucijom dovodio u vezu s tim?

- Verovatno se zbog toga stavljaju inicijali, a nikad puno ime i prezime. To su nebuloze.

Aktivna si na društvenim mrežama? Dobijaš li nepristojne ponude?

- Uf, dobijam svakakve poruke. Na nepristojne ne odgovaram, a neke čak i blokiram.

Šta ti sve šalju u inboks?

- Verujem da druge žene u svojim inboksima imaju više muških polnih organa nego ja. Ja to ne otvaram, ne odgovaram i ne zanima me.

Kakav je tvoj život u Belgiji? Ustaneš, ispržiš jaje?

- Kako si pogodila šta imam za doručak (smeh)?! Stalno imam neki novi režim ishrane, isprobavam neke nove stvari, bavim se svojim detetom, psom…

Imaš li neku drugaricu?

- Imam nekoliko drugarica, uglavnom su to naše devojke, iz Srbije. Viđamo se povremeno.

U principu, živiš prilično dosadnim životom? Možemo li tako reći?

- Da! Zato dođem u Srbiju i pokvarim se. Dođem na sedam dana da se provedem i izludujem, a onda se vratim tamo, u karantin.

foto: Printscreen Instagram

Primetila sam da si radila guzu?

- Ne!

Kako ne?! Nemoguće je da izgleda tako dobro, čak i da ne izlaziš iz teretane?

- Nemam stranih tela u organizmu.

Znači li to da si je povećala s vlastitim mastima?

- To nisu strana tela!

Zašto je strašno priznati da si nešto radio na svom telu, ako već jesi?

- Nije strašno. Mislim da to treba da se uvede i kod nas i da se radi o trošku zdravstvenog osiguranja. Korekcija s vlastitim mastima je super, i lepo je. Ne izgleda ružno, ni veštački.

Koliko smeš sati da sediš?

- Sedim duže nego ikad. Bože, kakvi ste... Ne mogu da verujem šta me pitate i kako me rešetate.

Kosu si takođe nadograđivala?

- Jesam, juče. Odjednom je porasla.

Šta si još radila na sebi? Vidim da je i lice zategnuto?

- Jao, sve vidite!

Jesi zadovoljna svojim izgledom ili bi stalno nešto korigovala na sebi?

- Nikad nisam u potpunosti zadovoljna. Stalno nešto tražim, zagledam i težim da nešto ispravim i korigujem...

Da li bi opet rađala?

- Ne, ako hoćeš da budem baš do kraja iskrena, ne želim.

Zašto?

- Jesi li luda?! Vidiš da sam se lepo zategla? Ko će opet da prolazi kroz period treniranja i zatezanja? Smatram i da je kasno u ovim godinama.

Kako kasno, pa ti si mlada?

- Moja ćerka ima 17 godina. Realnije je da uskoro postanem baba, pu-pu, da se pomerim s mesta.

Zašto? Zar ne bi volela da budeš baba?

- Pa gde da budem baba sa 36?! Ne daj bože nikom!

Ali neke žene u tim godinama nemaju ni muža?

- Znam, ali ja ne moram da rađam. Jedino, eventualno, da unajmim surogat majku. Tako bih možda i pristala. Nisu te žene lude koje se odlučuju za surogat majčinstvo, da vam kažem. Uopšte nisu lude.

Kad ćeš da pevaš po svadbama, klubovima…?

- Na svadbama neću pevati sigurno. Nemam zaista ništa protiv toga jer tu su super pare. Štaviše, ja sam to radila pre, ali samo kao specijalni gost. Pojavim se na sat- dva, otpevam jedan blok i to je to. Da pevam po celi dan nikada nisam umela, niti mogla.

Kurir.rs/Alo/Foto Damir Derivšagić

Kurir