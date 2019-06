NAŠA DECA ZNAJU KOLIKO SAM TU ZA NJIH: Ggi Đogani se opasno posvađao sa bivšom ženom, a evo šta je Anabela na kraju uradila!

Gagi Đogani posvađao se sa bivšom suprugom Anabelom Atijas zbog učešća njihove ćerke Lune u rijalitiju.

Anabela je u jednoj emisiji priznala da ju je Gagi maltretirao i varao, a on kaže da mu se odmah posle izvinila.

foto: Ana Paunković, Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

"Nažalost ispalo je tako, meni je žao što je došlo do toga, ali ja sam jednostavno morao da se ogradim kao otac i da ljudi znaju šta se tu dešava. Anabela nije trebalo da se meša u tu priču jer je obećala Luni, ja sam odreagovao tako kako sam odreagovao, žao mi je toga. Smatram da će to kroz nekog vreme da se smiri zbog dece. Ona me zvala posle i izvinila mi se", rekao je Gagi u "Premijeri" i dodao:

"U revoltu je svašta rekla, ona to možda i ne misli. Njena je ideja da ja budem u projektu sa Lunom, da budem tu kao otac koji je godinama u ovom poslu, u tom smislu sam mislio da ću da budem pored nje. Neću joj praviti pesme. Anabela je to rekla u revoltu, ali ona ne odlučuje o tome da li sam ja u projektu ili nisam. Nebuloza je pričati o tome ko je bolji roditelj. Naša deca znaju koliko sam ja tu za njih kao otac."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Dragana Udovičić

