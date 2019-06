UDATA JE ZA POZNATOG GLUMCA, A SADA JE PROGOVORILA O NAJTEŽEM TRENUTKU U KARIJERI: Poznata voditeljka želela je da odustane od svega, a onda se desio PREOKRET!

Ivana Zarić pred kamere je stala sa samo četiri godine. Karijeru je gradila godinama, a televizijska voditeljka ispričala je koji joj je bio prelomni trenutak, i zašto je ipak rešila da se vrati svom pozivu.

Godine 2011. se posle duže pauze vratila na televiziju, pa započela projekat sa još četiri koleginice.

- Poziv za emisiju došao je u pravom trenutku. Bila mi je potrebna pauza posle 20 godina aktivnog rada i vreme da se okrenem sebi i svojoj porodici. Bila sam prilično umorna od toliko godina neprestane akcije, jurnjave za rejtingom, stresova i imala sam period kada sam zaista želela i zauvek da se pozdravim s televizijom. Ko zna, da nisam dobila poziv sa Prve televizije, možda bi se to i desilo - ispričala je tada Ivana.

Muž šarmantne voditeljke je četiri godine mlađi glumac Ivan Zarić, sa kojim ima dve ćerke, Katarinu i Olgu.

– Mlađi je, ali nisam to nikada doživljavala kao problem. Vrlo je ozbiljan, često ozbiljniji od mene, a dese se i situacije kada se ja osećam kao balon pa odletim, a on me prizemlji. Važno je samo da li su se ljudi pronašli. Okolina obožava da prebrojava godine, ali onima koji se vole, to ni ne padne na pamet - rekla je Ivana svojevremeno u jednom intervjuu, govoreći o razlici u godinama između nje i supruga.

