CRONWELL PLATAMON I SERMILLIA EKSKLUZIVNO U TRAVELLAND-U

Leto samo što nije, a vi još uvek niste isplanirali odmor? Neka vas to ne brine jer „Travelland“ je tu da, kao i uvek, planira odmore za vas. Iz odlične ponude izdvajaju se luksuzni Cronwell hoteli sa aktuelnim popustima do čak 37%. Popusti za ove hotele važe za rezervacije do 22.6.2019.

Na prelepoj peščanoj plaži između Platamona i Nei Porija smešten je hotelski kompleks Cronwell Platamon Resort 5*, koji se sastoji od glavne zgrade na 6 spratova I manjih vila. Okružen mediteranskim vrtom, odiše mirom i spokojem i idealan je za opuštajući odmor. Hotel je vrlo pogodan za porodice sa decom, poseduje dečji bazen, mini klub i igralište, kao i brojne druge rekreativne sadržaje, kako za decu, tako i za odrasle. Gostima su na raspolaganju: tereni za sportske aktivnosti, besplatan internet, restorani, barovi, bazeni, spa centar sa zatvorenim bazenom, wellness centar, sauna… Tradicionalna grčka gostoprimljivost, luksuzni smeštaj i odlična usluga u hotelu Cronwell Platamon Resort 5* bez sumnje će učiniti vaš odmor nezaboravnim. 7 noći za dvoje odraslih i dvoje dece mlađe od 16 godina uz ultra all inclusive ponudu u ovom sjajnom hotelu možete obezbediti po ceni već od 1399€, a oćekuje vas i dodatni popust od 5% za uplate u celosti!

Cronwell Sermilia Resort 5* je luksuzni hotelski kompleks smešten na samoj plaži u živopisnoj Psakudiji, na Sitoniji. Hotel sadrži dva restorana, od kojih se jedan nalazi na krovu sa koga se pruža prelep pogled na more, nekoliko barova, besplatan parking, bazen, klub za decu, deo za opuštanje sa bibliotekom, spa centar sa saunom, jacuzzi, hamam. Za ljubitelje sporta tu su teretana, sportski tereni, kao i sportovi na vodi. Uz razne animacije, tematske večeri i muziku uživo u Cronwell Sermilia Resort 5* hotelu zagarantovan je odličan provod. Sve klimatizovane sobe poseduju flat-screen TV, kao i kupatilo sa kadom ili tušem, fenom za kosu i papučama, a većina smeštajnih jedinica ima mini-bar i balkon. 7 noći za dvoje uz all inclusive ponudu možete rezervisati po ceni već od 1299€!

Za više informacija i ponuda možete doći lično u turističku agenciju „Travelland“ ili nas kontaktirati na neke od brojeva telefona.

Zainteresovani mogu izvršiti rezervacije u turističkoj agenciji „Travelland“, na adresi Dobračina 43, u Beogradu a više informacija mogu pronaći na internet prezentaciji ove agencije http://www.travelland.rs/

