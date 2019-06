STALNO RAZMIŠLJAM O NEZGODAMA I BOLESTIMA: Katarina Živković kuburi sa zdravljem, a priznaje da je sama sebi napravila PROBLEM!

Katarina Živković je zbog stresa, nepravilne ishrane i način života dobila insulinsku rezistenciju, a sada otkriva kako se oseća.

Pevačica kaže da ona nije jedina koja boluje od toga, kao i da to nije ništa strašno.

foto: Printscreen/Instagram

"To se lako da srediti kada povedete računa o ishrani, načinu života i energiji ljudi koji vas okružuju. Tada ćete biti savršeno zdravi. Ja sam radila testove i rezultati su mi savršeni, pa sam došla do zaključka da sam ja to sama sebi izazvala. Svako od nas treba da radi na sebi i svom miru i kada to bude sredio, biće zdrav. Ne mogu reći da sam sve sredila, ali trudim se da se ne nerviram oko gluposti i oko stvari na koje ne mogu da utičem", rekla je pevačica, koja je za potrebe spota pozirala u kamenolomu.

"Samo da ne počnem da razmišljam tako, jer moja glava tako funkcioniše, stalno razmišlja o problemima, nezgodama i, ne daj Bože, o bolestima", priznala je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir