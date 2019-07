ABRONOŠA USRED SREDE: Gospodarica prstenova lovi novog mladoženju

Zdravo, dragi moji! Mada sam se tek vratila s odmora, prošle nedelje bila sam ponovo vredna kao pčelica i prikupila mnogo dobrih pričica za vas. Jedva izabrah koje ću za ovaj broj da podelim s vama, jer su sve o top ličnostima!

Prva priča je jedina o kojoj se nisam dvoumila, a njena glavna akterka je jedna popularna i seksi pevačica. Zvaćemo je Gospodarica prstenova, jer ona to zaista i jeste. Nećete verovati, dobila je mnogo vereničkih prstenova dosad, čitavu kolekciju ima. Ali ima „samo“ dva propala braka iza sebe. I sad, jelte, čeka i treći. A već je bezecovala jednog biznismena, jer ona voli te budže koji su naizgled muževni, a zapravo su moćni. E, Gospodarica prstenova upoznala je svog novog frajera na jednom beogradskom splavu. Namerno je flertovala s njim, vrlo očigledno, a onda je bio pun pogodak kada joj je poslao piće za celo njeno društvo za stolom. Bilo ih je čak devetoro, ali šta njega to briga, čuo je odavno da je njoj važna ta galancija. Jer ona sebe smatra damom. Sada su u šemi već četiri meseca, ali Gospodarica prstenova ima jedan „mali problem“, koji je dosad uvek lako rešavala - njegovu venčanu ženu. Pošto Biznismen dosta putuje, ona koristi svaku priliku kada ne nastupa da krene s njim. Nju znate kao veselu, ali je mnogo zeznuta ako ne ostvari svoj cilj. Zgrabiće ona njega, jer se i on u nju zaljubio. Osvojiće Gospodarica i treći prsten. Verujte mi na reč.

Druga pričica je isto slatka, ali nije tako romantična. Radi se o jednom poznatom mladom glumcu. Mnogo je dobar frajer, to skoro nijedna nije porekla. Ali malo je drkoš jer je nadobudan koliko je lep. Samo s bliskim ljudima bude prijatan i potpuno ljubazan, pa se i neke kolege požale da je hejter. Ja sam mu odmah dala ime Samozaljubljeni. E, baš taj koji ima visoko mišljenje o sebi, ne zna da se snađe sa razuzdanim plavušama koje su pre svega pametne, a onda i lepe. Gledao je Samozaljubljeni na našem aerodromu „Nikola Tesla“ nešto u fri-šopu, kada mu je prišla jedna lepotica sa stavom i rekla da parfem koji merka koriste samo mlakonje, a mačo tipovi neki drugi i predložila mu marku. Samozaljubljenom, koji o sebi misli sve najbolje, beše neprijatno, pa je nesmotreno počeo da se vadi kako gleda za poklon. Nije mu to mnogo vredelo, jer ta lepotica nije ograničena i to mu je bilo jasno. Izbegavao je u radnji, a šokirao se kada ga je pozvala na kafu dok se ne približi vreme leta. Nije smeo da je odbije da ne ispadne mlakonja, ali prodavačica mi kaže da je šteta što nije mogla da mu slika izraz lica.

Eto, nadam se da ste uživali. Vidimo se sledeće nedelje, a ja obećavam isto superekskluzive! Veliki pozdrav!

