NIJE SE NI RAZVELA, A VEĆ BI DA SE UDA: Andreana Čekić progovorila o planovima sa OŽENJENIM Markom, a ovakvu SVADBU želi 2. put!

Pevačica Andreana Čekić upolovila je u vezu sa oženjenim Markom Miloševićem, a sada je istakla da želi za njega da se uda.

Ona se još nije razvela od muža Ivana Miladinovića, sa kojim više ne živi, ali joj to nimalo ne smeta.

"Stavila sam neki dan tačku na izjave o mom privatnom životu, što se tiče njegove bivše i mog bivšeg, jer svi sve znamo. Čuli smo, videli smo, nema potrebe u krug da se ponavlja. Jedino što mogu reći jeste da se razvod još nije desio, čekam suđenje. Verovatno su svi otišli na odmore pa se to još nije desilo. Ali, dobro, nas to ne remeti. Mi se zaista volimo i to je najvažnije", objašnjava Čekićeva koja ne krije da sa Miloševićem želi da zasnuje porodicu:

"Znaš kako, sad kreću komentari "nije se ni razvela, a već bi da se uda". Ja verujem u brak, samo bila u braku sa pogrešnom osobom. Bože moj, dešava se. Ja verujem u pravu ljubav, zato je danas i živim, i naravno da želim i brak i decu sa Markom."

"Potpis ne menja ništa. Kad praviš svadbu, bar je tako bilo prvi put kod mene, meni je najvažnija bila ta žurka i da se okupi moja familija koju nisam videla sto godina, da okupim sve moje prijatelje i da to bude, onako, jedno lepo sećanje. Što je i bilo. Ja sam, realno, imala fenomenalnu svadbu, ali što se tiče formalnosti – ništa to ne znači. Kad ne ide, ne ide", završila je Andreana.

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir